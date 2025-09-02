El gas natural cae un 2%📉

⛈️Los precios de la gasolina en EE. UU. bajan por la débil demanda estacional Los futuros de gas natural estadounidense Henry Hub caen un 2% intradía, presionados por los altos niveles de producción y los pronósticos climáticos más fríos en los Estados Unidos. La temporada media sugiere que la brecha entre una oferta abundante y una demanda más débil podría ampliarse estacionalmente, empujando los precios hacia los mínimos observados en la segunda quincena de agosto.

Por otro lado, si el clima en EE. UU. se tornara drásticamente más frío o más cálido en las próximas semanas, un repunte por encima de los 3 $ por MMBtu aún parece realista, sobre todo porque es probable que la producción también disminuya. Como se muestra en el mapa a continuación, los pronósticos de temperatura para las regiones más pobladas y sensibles al calor de los Estados Unidos (costas oeste y este) están por debajo del promedio, lo que refuerza el impulso bajista actual en los precios del gas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: NOAA, Climate Prediction Centre El gas natural ha roto a la baja su canal de precios ascendente, y si se activa otro impulso bajista en torno al nivel de 2,90$, el siguiente soporte significativo se sitúa cerca de 2,70$ por MMBtu, marcado por las reacciones previas del precio. Un retroceso por encima de 3$ sugeriría un intento de restablecer la tendencia alcista. Fuente : Plataforma de XTB

