🎢El gas natural se recupera

Aumenta la volatilidad del gas natural

La volatilidad actual en los mercados de gas natural de Estados Unidos va en aumento. Tras la fuerte subida de precios de ayer, el mercado abrió por debajo de los 2,9$, pero se recuperó rápidamente por encima de los 3,0$, superando una vez más su media móvil de 50 períodos. Los recientes aumentos de precios se han debido a la preocupación por el aumento de la demanda debido a las previsibles olas de calor; sin embargo, los precios abrieron a la baja hoy en medio de la confusión en torno al sistema de gasoductos de EE. UU. y la sobreproducción. ¿Qué está pasando en el mercado del gas natural de Estados Unidos?

El gas natural lucha por recuperarse

Los precios del gas natural en el West Texas Waha Hub se han desplomado a territorio negativo, alcanzando un mínimo de -$3.00/MMBtu, su nivel más bajo en 14 meses. Esta situación se debe a un importante exceso de oferta local y a las limitaciones en la capacidad de los gasoductos. Un precio negativo significa que los productores pagan a los consumidores para que se lleven el gas, ya que carecen de suficientes opciones de almacenamiento. Prefieren pagar por su extracción en lugar de procesarlo o recurrir a la quema en antorcha. Kinder Morgan está realizando tareas de mantenimiento en varios gasoductos, lo que impide el transporte de gas desde la Cuenca Pérmica a centros de demanda clave en la Costa del Golfo y California. La región del Pérmico experimenta actualmente una fuerte sobreproducción que la infraestructura de transmisión existente no puede absorber. El precio del Henry Hub reaccionó a los precios negativos en el Waha Hub debido al arbitraje parcial, pero rápidamente reanudó su tendencia alcista, dada la menor disponibilidad de gas de Texas y la creciente probabilidad de un repunte de la demanda en las próximas semanas.

Actualmente nos encontramos en un período de transición entre la demanda de refrigeración y la de calefacción. Sin embargo, el consumo de gas para refrigeración ha experimentado un repunte reciente, lo que también está retrasando el inicio de la temporada de calefacción. No obstante, los precios están reaccionando principalmente al primer factor. El lunes, la producción de gas alcanzó los 108,7 bcfd, un aumento interanual del 7%, mientras que la demanda fue de 71,8 bcfd, un 2,0% más interanual. La semana pasada, la EIA elevó su pronóstico para la producción promedio en EE. UU. a 106,63 bcfd.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El precio se disparó ayer hasta cerca de los 3$/MMBtu, y hoy está rompiendo la media móvil de 50 períodos, superando también el retroceso del 23,6% de la última onda bajista. Si el precio se mantiene por encima de este nivel durante la sesión de hoy, podría intentar probar el rango de 3,1-3,2$/MMBtu. Sin embargo, si cierra por debajo, podría resurgir la presión bajista, especialmente antes del informe de inventarios del jueves, que se espera muestre otro fuerte aumento que podría acercar los niveles de inventario a los del año pasado. Los inventarios actuales son sólo un 1,3% inferiores a los del año pasado.

Precio del gas natural

Fuente : Plataforma XTB