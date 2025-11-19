¿Qué podemos esperar de las actas de la Fed?

Es probable que las actas de la última reunión de la Reserva Federal (28 y 29 de octubre) reflejen una creciente cautela entre los miembros de la Fed respecto a nuevos recortes de tipos. Si bien la Fed redujo los tipos en 25 puntos básicos en octubre, el acta podría revelar que varios participantes consideraron conveniente mantenerlos sin cambios, en comparación con los pocos que lo hicieron en septiembre. Durante la votación, únicamente Miran apoyó un recorte de 50 puntos básicos, y Schmid votó a favor de mantenerlos sin cambios.

Powell ya mencionó un número creciente de partidarios de una pausa en la política monetaria, y las recientes declaraciones de los responsables políticos no han hecho más que reforzar esta opinión. A pesar de ello, algunos miembros aún apoyan un recorte en la próxima reunión, que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre. Los responsables políticos se centran ahora más en los riesgos del mercado laboral que en cualquier cambio significativo en las tendencias de la inflación. En este contexto, los datos de nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés), que se publicarán este jueves y viernes (datos de septiembre), serán cruciales.

El 1 de diciembre, la Fed suspenderá el ajuste cuantitativo. Por lo tanto, los mercados estarán atentos a las señales que indiquen la fecha exacta en que comenzarán las compras. Lo más probable es que esto implique la compra de letras del Tesoro en el primer trimestre de 2026.

El mercado se mantiene prudente a la espera de las actas. Sin embargo, la evolución bursátil de hoy gira en torno a la publicación de los resultados de Nvidia y al retraso en el informe del mercado laboral. En estos momentos el oro sube un 1,17% hasta los 4.115 USD la onza.

Precio del oro

Fuente : Plataforma de XTB