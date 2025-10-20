El Gas Natural sube un 12 % 🚨📈

Conclusiones clave Los futuros del gas natural en EE. UU. subieron un 11 % hasta los $3,34 por mmBtu, su nivel más alto en casi dos semanas y el mayor repunte diario desde finales de septiembre. La subida fue provocada por pronósticos meteorológicos más fríos, que impulsaron con fuerza la demanda de calefacción: la previsión de Heating Degree Days (HDD) a dos semanas de LSEG subió de 118 a 164.

Analistas también señalaron un cierre agresivo de posiciones cortas tras un periodo de acumulación especulativa, lo que amplificó el movimiento alcista a medida que los traders se apresuraban a salir de sus apuestas bajistas. Factores clave detrás del repunte: Exportaciones de GNL casi récord : 16,4 bcfd en octubre, frente a 15,7 bcfd en septiembre, reflejando una demanda internacional robusta .

Producción más débil en los Lower 48 : cayó a 106,6 bcfd .

Reservas de gas natural en EE. UU. se mantienen un 4 % por encima del promedio de cinco años, lo que modera las preocupaciones inmediatas sobre el suministro. Pese a los inventarios elevados, la combinación de menor producción, exportaciones fuertes y riesgos climáticos alcistas ha hecho que el mercado sea sensible a cambios en el equilibrio entre oferta y demanda. Señal técnica importante El gas natural rompió al alza la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) —la curva dorada en el gráfico—, un nivel que históricamente actúa como referencia clave de tendencia a largo plazo. Superar este nivel invalida teóricamente la tendencia bajista anterior, abriendo paso a una nueva fase alcista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reservas totales de gas en EE. UU. siguen por encima del promedio histórico, lo que podría limitar el potencial de subidas sostenidas si las condiciones de oferta mejoran.

