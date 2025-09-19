El Ibex 35 al acecho de los 15.300 puntos gracias a la banca y a Indra

La euforia continúa un día más en los mercados financieros, ante el boom de la inteligencia artificial y los recortes de tipos. Con las subidas de hoy el Ibex 35 se acerca a los 15.300 puntos liderado por la banca, y las fuertes subidas de Indra. La Cuádruple Hora Bruja, no ha asustado a los inversores que no quieren perderse el rally actual de las bolsas.

La OPA se acerca a su fin

Entre el sector más representativo del Ibex 35, el financiero, vuelve a destacar la OPA de BBVA sobre Sabadell. En este caso, el consejero delegado del banco catalán, ha asegurado que ningún cliente retail con acciones de Sabadell ha acudido al canje de acciones. Las acciones de Sabadell se han anotado subidas algo más altas que las de BBVA, complicando la prima negativa actual, que en las últimas sesiones iba bajando poco a poco, y que el martes entrará en un momento crítico, dado que es último día para que BBVA pueda mejorar su oferta.

Entre las subidas del índice nacional, el Ibex 35, también destaca Indra, que ha liderado los avances de la semana apoyada por el creciente interés en nuevas soluciones de defensa ante la intensificación del uso de drones en la guerra de Ucrania.

También cotiza en positivo Aena, que ha cogido fuerza a medida que avanzaba la sesión tras las profundas caídas de ayer. Aún así, está muy lejos de alcanzar los niveles previos al discurso del presidente de España sobre las inversiones de la compañía.

Las utilities cotizan con signo mixto, lastradas en los últimos días por los movimientos en los bonos, mientras Repsol activa el freno debido a las correcciones del petróleo.

Wall Street sigue de fiesta

Por primera vez desde hace cuatro años, los cuatro principales índices de Wall Street cotizan en sus máximos históricos a la vez. En un mes caracterizado estacionalmente por las caídas en la renta variable americana, los selectivos americanos están rompiendo todas las estadísticas históricas. Una combinación de flexibilización de la Reserva Federal, un sólido crecimiento de los beneficios y vientos de cola de la IA deberían respaldar mayores subidas de cara a finales de año. El protagonismo del día será el resultado de la llamada que tendrá lugar entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el presidente chino, Xi Jinping , en una discusión que promete determinar el destino de TikTok y potencialmente aliviar las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

Los bonos del Tesoro se encaminan a su primera caída semanal desde mediados de agosto después de la poca confianza que generan las próximas medidas que podría adoptar la Reserva Federal y que podrían acelerar el ritmo en la subida de los precios.

El giro alcista registrado por los intereses de la deuda de EEUU se traslada al dólar. La divisa estadounidense recupera algo del terreno perdido, y sale de mínimos de cuatro años, mientras los metales preciosos también suben.