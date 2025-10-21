Rovi lidera las subidas del Ibex 35

El Ibex 35 se frena en los máximos del año a la espera de nuevos argumentos que permitan respaldar las subidas de las últimas sesiones. Los resultados corporativos de los próximos días y los datos macroeconómicos serán los eventos que marcarán el camino de las bolsas en las próximas semanas.

Rovi, la más alcista del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado el comportamiento al alza de Rovi. La compañía española y la farmacéutica suiza Roche han alcanzado un acuerdo estratégico para fabricar en España un nuevo medicamento contra la obesidad y la diabetes tipo II, con un impacto económico estimado superior a 2.000 millones de euros en el país durante la próxima década. El acuerdo prevé incrementar entre un 20% y un 25% las ventas del negocio de fabricación a terceros de Rovi de cara a 2030, fortaleciendo una de las divisiones que más proyección internacional ofrece a la farmacéutica española.

Entre el resto de valores en verde dentro del Ibex 35 destacan las subidas de aquellas compañías más dependientes de los movimientos en los intereses de la deuda, como es el caso de las utilities, las empresas de real estate y de consumo discrecional. El freno que registran los bancos deja al Ibex sin su principal motor de subidas. BBVA corrige tras el rally de las dos jornadas posteriores al fin de la opa, mientras los inversores siguen mirando con dudas el camino a seguir por Sabadell, que cotiza sin grandes movimientos.

A nivel particular también sobresale Enagás que ha dado el pistoletazo de salida a las presentaciones de resultados de este trimestre en el Ibex 35. En general, sus resultados han sido positivos. La cifra de ingresos se ha visto condicionada por un incremento importante de la demanda de gas, sobre todo de las exportaciones. Esto, junto al incremento de la demanda de gas para la generación eléctrica ha compensado la caída de la demanda industrial y la contracción en el flujo de caja operativo debido a un menor EBITDA, mayores impuestos y unos dividendos recibidos por sus participadas menores a los del año anterior.

El oro ante su mayor caída de los últimos 12 años

En Wall Street a pesar de la pérdida de fuerza en el repunte de las acciones, el S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos después de que la Casa Blanca indicara que las conversaciones comerciales con China estaban encaminadas y las sólidas ganancias de varios bancos regionales aliviaron las preocupaciones crediticias en el sector. Hasta ahora, octubre ha hecho honor a su calificativo como el mes más volátil del año. Sin embargo, la renta variable se mantiene resiliente ante un flujo incesante de malas noticias

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos continúa a la baja y podría seguir así si el precio del petróleo continúa bajando y la Reserva Federal reduce los tipos de interés la próxima semana, debido a la correlación a largo plazo entre ambas clases de activos, vinculadas por el impacto del petróleo en la inflación.

El gran protagonismo del día se lo han llevado los metales preciosos. El oro y la plata han reaccionado con fuertes caídas durante la sesión. El activo refugio por excelencia ha tenido su mayor corrección desde 2013. Al comportarse más como una acción de crecimiento que como un activo refugio, era inevitable que se produjera cierta volatilidad en algún momento. La demanda de metales preciosos como refugio se ha enfriado un poco ya que el presidente estadounidense Donald Trump y Xi Jinping de China se reunirán la próxima semana para resolver sus diferencias comerciales, una ola de compras estacionales en India finalizada han generado una oleada de ventas en el oro. Tampoco ha ayudado el fortalecimiento del dólar que ha encarecido los metales preciosos para los compradores globales, y la incertidumbre sobre el posicionamiento de los inversores debido al cierre del gobierno.