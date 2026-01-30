El Ibex 35 apunta a los 17.900 puntos

El Ibex 35 vuelve a acercarse a los 17.900 puntos, con Caixabank a la cabeza del selectivo tras avanzar un 6,7%. El banco ha sorprendido con unos resultados mejores de lo previsto, aunque su beneficio neto muestra un ligero retroceso. El margen de intereses apenas se resiente y demuestra fortaleza gracias al incremento del crédito y a la gestión de la cartera ALCO. Las comisiones registran un notable crecimiento impulsadas por el aumento de los activos gestionados y el buen rendimiento del paquete MyBox. La entidad anticipa que su margen de intereses aumentará al menos un 3% en 2026.

Aena, con un avance del 2,4%, figura entre los valores más destacados del mercado español tras la mejora de recomendación por parte de Jefferies, que eleva su precio objetivo desde 24 hasta 30 euros. La firma considera que la compañía aeroportuaria podría beneficiarse del auge del turismo, respaldado por una sólida evolución económica. Además, el nivel de endeudamiento de los aeropuertos de Aena se encuentra en mínimos frente a la media europea.

Otros mercados

La caída del 17% intradía en el precio de la plata se explica por tres factores: una intensa recogida de beneficios tras alcanzar recientemente los 120 dólares, un mercado de derivados con elevado apalancamiento y el cambio de tono macroeconómico provocado por el repunte del dólar y las nuevas expectativas sobre la política monetaria de la Fed, que tendrá como nuevo presidente a Kevin Warsh a partir de mayo. Aunque la plata atraviesa una corrección, el escenario geopolítico mantiene una perspectiva alcista a largo plazo, con un soporte en torno a los 90 dólares por onza. El oro también cede un 7% desde sus máximos históricos, lo que apunta a un ajuste generalizado en los metales preciosos tras un periodo de fuertes compras como activo refugio. Las ventas en níquel, paladio y platino sugieren una rotación parcial dentro del sector siderúrgico.

Apertura de Wall Street

En Estados Unidos, la sesión vuelve a comenzar con descensos: el S&P 500 retrocede un 0,6% y el Russell 2000 cae un 1,75%. El mercado esperaba que los resultados empresariales superaran ampliamente las previsiones, y aunque compañías como Microsoft o Apple han presentado cifras sólidas, sus planes y elevados niveles de inversión en inteligencia artificial generan cierta inquietud entre los inversores.

