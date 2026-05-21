El Ibex 35 arranca con mal pie y no le sienta bien el entorno geopolítico

El Ibex 35 empieza la sesión con caídas a pesar de que ayer las bolsas americanas cerraron con bastante fuerza. Finalmente salvamos el día más importante de la semana, que fue ayer, con las actas de la FED y los resultados de Nvidia. Sin embargo, los mercados vuelven a estar pendiente de Oriente Medio.

Empresas del Ibex 35 que más suben

La parte alta de la tabla está copada por Naturgy. La compañía se anota subidas de más del 2% gracias a dos mejoras de recomendación, por parte de BNP Paribas y Morgan Stanley. Además, esta última también ha mejorado su precio objetivo. El resto de alzas son muy reducidas, con Rovi o Enagas tan solo subiendo alrededor de medio punto porcentual.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja las energéticas sufren. Acciona es la que peor comportamiento tiene, aunque tenemos que señalar que la negatividad es generalizada y no hay un factor de gran peso que esté llevando a un sector a la baja en particular. La incertidumbre en Oriente Medio después de que Irán dijese que está valorando el acuerdo de paz de Estados Unidos es obvia, pero lo que causa son dudas y no parece que el mercado vea posibilidades de acuerdo. De hecho, más bien en lo que hay dudas es en la reacción de Estados Unidos y la posibilidad de que haya algún bombardeo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.