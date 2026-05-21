⚡ AMD invertirá 10.000 millones de dólares en Taiwán para construir infraestructura de IA

-
AMD anuncia más de 10.000 millones en Taiwán para reforzar su ecosistema de IA y asegurar capacidad crítica en 2026
-
AMD anuncia más de 10.000 millones en Taiwán para reforzar su ecosistema de IA y asegurar capacidad crítica en 2026
AMD ha anunciado inversiones de más de 10.000 millones de dólares en el ecosistema tecnológico de Taiwán para reforzar la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía se asociará con ASE y SPIL en tecnologías de bridge bonding, mientras que la plataforma HELIOS, equipada con procesadores Venice basados en la tecnología de 2 nm de TSMC, junto con el AMD Instinct MI450X, estará lista para soportar despliegues a escala de gigavatios en la segunda mitad de 2026.
Tras las subidas de la sesión de ayer, las acciones de AMD cotizan hoy con sentimiento mixto en el pre‑market. Sin embargo, si el Nasdaq abre al alza, el impulso del sector de semiconductores tras los sólidos resultados de Nvidia podría continuar. AMD es actualmente el principal competidor de Nvidia en el mercado de infraestructura de IA.
El objetivo de la compañía es reforzar alianzas estratégicas y ampliar las capacidades de producción y ensamblaje de chips avanzados de IA. AMD quiere desarrollar tecnologías más eficientes energéticamente para sistemas y procesadores de IA. Además de ASE y SPIL, también colabora con otros socios taiwaneses: PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron e Inventec.
La CEO de AMD, Lisa Su, subrayó que la creciente adopción de la IA está elevando la demanda de infraestructura de computación por parte de los clientes. Taiwán sigue siendo una pieza clave de la cadena global de suministro de IA, principalmente gracias al papel de TSMC.
Fuente: xStation5
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
El Ibex 35 arranca con mal pie y no le sienta bien el entorno geopolítico
Honor a quien honor merece. Nvidia volvió a hacer lo que mejor sabe hacer.
Resumen Diario: La caída del petróleo del 6% impulsa las ganancias bursátiles
Apertura de Mercado en EE.UU.: El NASDAQ sube antes de los resultados de NVIDIA Los mercados estadounidenses abrieron al alza hoy.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.