Honor a quien honor merece. Nvidia volvió a hacer lo que mejor sabe hacer.

El mercado apenas está comenzando a digerir el último reporte de NVIDIA, y ya los primeros minutos de negociación after-hours muestran cuán elevadas se habían vuelto las expectativas sobre la compañía. Al momento de escribir este informe, apenas unos minutos antes de las 11:00 PM, las acciones de NVIDIA fluctúan alrededor de la línea plana en el mercado after-hours, lo que claramente sugiere que los inversores todavía están intentando evaluar si incluso unos resultados tan sólidos son suficientes considerando la magnitud del optimismo previo en torno a todo el mercado de inteligencia artificial. Esto, de hecho, refleja perfectamente el posicionamiento actual de la compañía. El mercado ya no se pregunta si NVIDIA entregará resultados sólidos. La verdadera pregunta es si serán lo suficientemente sólidos como para seguir respaldando la narrativa de un superciclo multianual de IA.

Pero honor a quien honor merece. NVIDIA volvió a presentar un reporte que difícilmente puede describirse de otra forma que no sea impresionante. La compañía cerró el primer trimestre del año fiscal 2027 con ingresos de USD 81,6 mil millones, lo que representa un aumento interanual del 85% y un crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior. Hace apenas unos años, cifras de esta magnitud habrían parecido completamente abstractas para una empresa de semiconductores. Hoy, NVIDIA las está alcanzando mientras mantiene una trayectoria de crecimiento que se asemeja más a una agresiva fase de expansión que a la de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo.

El segmento de Data Center es el que más destaca, generando USD 75,2 mil millones en ingresos y convirtiéndose, sin lugar a dudas, en el núcleo absoluto de todo el reporte. Es aquí donde la magnitud de la transformación de NVIDIA en los últimos años se vuelve más evidente. Una compañía que no hace mucho tiempo era asociada principalmente con gaming y tarjetas gráficas para computadores personales, ahora se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la infraestructura global de inteligencia artificial. En la práctica, una gran parte del actual boom de la IA está construida sobre los chips de NVIDIA, su arquitectura y el ecosistema tecnológico que ha desarrollado durante muchos años.

Es importante destacar que el excepcional crecimiento de ingresos continúa acompañado de una sobresaliente rentabilidad. El margen bruto permaneció cerca del 75%, mientras que tanto el beneficio operativo como el beneficio neto volvieron a alcanzar niveles récord. Esta es una señal crucial para el mercado, ya que demuestra que NVIDIA no solo se está beneficiando del aumento en la demanda de inteligencia artificial, sino que además sigue siendo una compañía capaz de monetizar eficazmente su ventaja tecnológica. A esta escala, mantener márgenes en estos niveles es una confirmación clara de que la competencia sigue estando considerablemente rezagada.

Sin embargo, incluso más importante que los resultados en sí es lo que la compañía comunica respecto a los próximos trimestres. La guía apunta a ingresos cercanos a los USD 91 mil millones para el próximo trimestre, lo que indica que NVIDIA continúa observando una demanda muy sólida por sus soluciones y no detecta señales significativas de desaceleración en las inversiones en infraestructura de IA. Resulta particularmente relevante el hecho de que esta proyección no incluye el potencial completo del mercado chino dentro del segmento de cómputo para Data Center. En otras palabras, incluso sin una contribución significativa de China, la compañía sigue creciendo a un ritmo que continúa estando fuera del alcance de gran parte del mercado.

Por lo tanto, el reporte de hoy representa mucho más que otra sólida publicación trimestral. Confirma que NVIDIA ha dejado atrás la definición de una empresa tradicional de semiconductores y se ha convertido en un elemento central de toda la narrativa de la inteligencia artificial. En muchos sentidos, son ahora los resultados de NVIDIA los que impulsan el sentimiento de todo el sector tecnológico y moldean la convicción de los inversores de que el actual boom de la IA todavía tiene un largo recorrido por delante.

Por supuesto, a medida que la escala del negocio continúa expandiéndose, también aumentan las expectativas del mercado. Con una valoración tan elevada, los inversores seguirán siendo extremadamente sensibles a cualquier señal de desaceleración en el crecimiento, presión sobre márgenes o aumento de la competencia. Sin embargo, tras estos resultados, es difícil evitar la impresión de que NVIDIA sigue siendo una compañía que no solo se beneficia del auge de la inteligencia artificial, sino que además está definiendo en gran medida el ritmo de desarrollo de todo el mercado de IA.