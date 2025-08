El Ibex 35 busca el nivel de 14.400 puntos

Subidas moderadas en los principales parqués bursátiles del “Viejo Continente” tras la publicación del PIB europeo. En términos interanuales, la economía creció un 1,4%, ligeramente por encima de las expectativas del 1,2% y una décima por detrás de la referencia previa. No se esperan modificaciones en las perspectivas actuales del Banco Central Europeo tras el dato, ya que la atención se centra ahora en cómo el reciente acuerdo comercial con EE. UU. podría afectar a la región en el medio plazo.



La sesión del Ibex 35 ha girado en torno a la presentación de resultados trimestrales y al informe de inflación correspondiente al mes de julio. El IPC anualizado en España aumenta del 2,3% de junio al 2,7% actual. El índice cayó un 0,5% en la apertura, pero a media mañana logró darle la vuelta y finaliza con un ascenso del 0,3%, buscando los 14.400 puntos.



A nivel individual destaca Grifols, cuyas acciones se disparan un 10% tras presentar anoche unos resultados con un beneficio neto de 177 millones, casi 5 veces más que lo obtenido en el primer semestre de 2024. Además, la farmacéutica anunció el reparto de un dividendo 4 años después del último que entregó. El pago de 0,15 euros por acción se sustenta en la sólida generación de caja, lo que también le ha permitido reducir su ratio de apalancamiento a 4,2 veces EBITDA. Con las subidas de hoy, el título de Grifols se ha revalorizado un 45% en lo que va de 2025.



Solaria sube un 3,15% intradía tras conocerse que Stoneshield, una gestora de fondos, va a adquirir el 10% de su capitalización, lo que equivale a una participación de 130 millones de euros. Esta inversión convierte a Stoneshield en el segundo accionista de Solaria, reforzando la estrategia del grupo renovable español.



Dentro del sector bancario sobresale Caixabank, con una subida del 3% en el precio de sus acciones. En sus resultados del primer semestre presentados hoy, muestra una tasa de morosidad muy competitiva dentro del sector, en un mínimo histórico del 2,3%. Otro punto a destacar es la revisión al alza de las estimaciones para el cierre del año. La entidad espera que los ingresos por servicios —como comisiones y el negocio asegurador— aumenten entre un 5% y un 8%, y que la rentabilidad supere el 16%. En el acumulado del año las acciones de Caixabank se revalorizan un 58% hasta los 8,2 euros.



Al otro lado del Atlántico toma el protagonismo la Fed, ante una nueva reunión de tipos. Jerome Powell comunicará a las 20:00 que mantiene el principal tipo de préstamo en el rango de 4,25%-4,5%, en contra de la política monetaria de recortes inmediatos que le gustaría implementar a Trump. De igual modo, el mercado descuenta en un 62% la probabilidad de un primer recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre.



En paralelo, la apertura alcista de Wall Street viene marcada por la lectura preliminar del PIB estadounidense del segundo trimestre, que indica la continuación de un sólido crecimiento. A nivel macroeconómico tenemos los datos del PCE, que muestran una disminución gradual de la presión inflacionaria y el informe de ADP, que apunta a un ritmo más rápido de crecimiento del empleo en el sector privado.



En el mundo crypto, el foco se centra en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tras aprobar el reembolso de ETFs de Bitcoin y Ethereum en especie, lo que significa que los inversores pueden intercambiar directamente criptomonedas por ETFs y viceversa, sin necesidad de liquidaciones en efectivo. El objetivo es reducir costes, mejorar la eficiencia e impulsar el interés institucional.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.