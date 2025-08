La sesión del jueves en los mercados europeos generó una percepción mixta de los inversores, a pesar de que la percepción en Wall Street (en términos de futuros) es similarmente mejor que ayer. Las empresas tecnológicas europeas destacan hoy debido a la eufórica recepción de los resultados trimestrales de ayer de Meta Platforms y Microsoft. También hay mucha actividad en el ámbito geopolítico. Estados Unidos ha cerrado acuerdos con Corea del Sur, Camboya, Tailandia y Pakistán, mientras que Corea del Sur se enfrenta a aranceles del 15%, lo que ha afectado negativamente a los precios de las acciones de Hyundai y Kia. Además, se han impuesto aranceles del 25% a los productos de la India y de hasta el 50% a los productos brasileños. Las negociaciones con Canadá parecen inútiles en este momento debido a las diferencias políticas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Noticias del mercado Las acciones de Heidelberg Materials (HEI.DE) subieron ligeramente tras anunciar los resultados del segundo trimestre, que superaron el consenso de los analistas. El beneficio operativo aumentó un 7,9 % interanual, hasta los 1.050 millones de euros (previsión: 1.030 millones de euros), el EBITDA fue un 6,8 % superior interanual y superó ligeramente las estimaciones, mientras que los ingresos del grupo aumentaron un 3,2 % interanual, hasta los 5.680 millones de euros (estimación: 5.720 millones de euros). En comparación con la competencia (Holcim), los analistas de RBC esperan que las acciones de Heidelberg Materials tengan un sólido rendimiento y, a largo plazo, se reduzca la diferencia de valoración con el sector. El consejo de administración mantuvo su previsión para 2025, con un beneficio operativo de entre 3.250 y 3.550 millones de euros y un ROIC de alrededor del 10 %. Las acciones de Lufthansa (LHA.DE) cayeron tras la publicación de los resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas de los analistas. El EBIT ajustado alcanzó los 871 millones de euros (+27 % interanual, previsión: 801 millones de euros), y el margen EBIT aumentó hasta el 8,4 % (6,9 % hace un año). Los ingresos ascendieron a 10.320 millones de euros (+3,1 % interanual), ligeramente por debajo de las estimaciones del mercado (10.580 millones de euros), pero el beneficio neto alcanzó los 1.010 millones de euros, más del doble que el año anterior. Los segmentos de pasajeros, Eurowings y logística registraron una mejora significativa de la rentabilidad, y la compañía mantuvo su previsión de un EBIT significativamente mayor para todo el año 2025. A pesar de la presión sobre los costes relacionada, entre otros factores, con el dólar estadounidense y las tarifas, Lufthansa destaca el impacto positivo de las medidas correctivas que está implementando, y espera que se reflejen más en los próximos años. JD.com (JD.US), a través de su filial alemana Jingdong Holding Germany, ha presentado una oferta voluntaria para adquirir la totalidad del capital social de Ceconomy (CEC.DE) a un precio de 4,60 euros por acción. La oferta representa una prima de aproximadamente el 42,6% sobre el precio promedio de los últimos tres meses (VWAP), y con el apoyo de los accionistas de Convergent, JD.com ya controla el 57,1% del capital de Ceconomy antes del lanzamiento oficial de la oferta. La transacción se financiará mediante un préstamo de adquisición y la liquidez de JD.com, y se espera que se cierre en el primer semestre de 2026. Las acciones de Ferrari NV (RACE.IT) cayeron hasta un 6% hoy tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2025, a pesar de que la compañía reportó un aumento del 4% en sus ingresos, hasta los 1.790 millones de euros, y un aumento del 8% en su beneficio operativo (EBIT), hasta los 552 millones de euros, superando ligeramente las expectativas de los analistas. El EBITDA aumentó un 6%, hasta los 709 millones de euros, y el beneficio neto aumentó un 2,9%, hasta los 425 millones de euros. El fabricante de automóviles de lujo destacó el impacto positivo de la reducción de aranceles gracias al nuevo acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE y al alto volumen de pedidos, lo que refuerza el optimismo sobre las previsiones para todo el año. Sin embargo, los ingresos y las entregas de la compañía fueron ligeramente inferiores a las previsiones, lo que podría haber contribuido a la caída de las acciones en bolsa. Ferrari señaló que, gracias a la fidelidad de los clientes y al prestigio de la marca, puede repercutir parcialmente el aumento de los costes aduaneros en los consumidores. Las acciones de la compañía han bajado un 6% y se sitúan por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (la curva del oro en el gráfico). Fuente: xStation

