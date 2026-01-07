El Ibex 35 cede terreno debido a la caída de los bancos

Jornada de consolidación entre los principales selectivos mundiales, que mantienen el tono alcista de principios de año, buscando romper nuevos récords históricos a pesar de la tensión geopolítica. En un tono más bajista que el de el resto de sus homólogos se encuentra el Ibex 35 que se mantiene a la baja debido al lastre que genera el sector bancario, que cotiza con caídas moderadas. Los datos macroeconómicos conocidos a lo largo del día respecto a la inflación de la eurozona, que vuelve a caer a niveles del 2%, ponen sobre la mesa la posibilidad de tener nuevos estímulos en la economía, y alejan algo más la probabilidad de una subida de tipos a lo largo del año.





Dentro del Ibex 35 tampoco ha ayudado el comportamiento de Repsol que ha corregido con fuerza después de varios días al alza debido a la volatilidad que está sufriendo el precio del petróleo.



A pesar de estas correcciones es Puig quien cotiza a la cola del día después de sufrir una rebaja de su calificación por parte de una conocida entidad ante los riesgos de un ciclo de fragancias en declive.



En el lado opuesto del Ibex 35, las acciones de Indra son las que más repuntan hoy dentro del sector defensa europeo. La tendencia es clara por el contexto geopolítico y la sensación de que el orden mundial ha cambiado a una época de mayores intervenciones militares o al menos tensiones más explícitas. De hecho, la conversación pública ahora está migrando hacia Groenlandia y la intención de Estados Unidos de hacerse con ella, y los países europeos cada vez necesitan invertir más en la industria militar para reducir su dependencia de EEUU, que cada día pone en duda el futuro de la alianza.



Otro de los valores más destacados del día en el Ibex 35 es ACS, que ha logrado una adjudicación por 380 millones para mejorar el aeropuerto de Los Ángeles y que podría beneficiarse a través de su filial americana de grandes contratos para la reconstrucción de Venezuela.

Oro, plata y petróleo a la baja

Por otro lado, Wall Street registra pocos cambios en la jornada de hoy, después de que el S&P 500 alcanzara un nuevo máximo el martes. El repunte de los bonos del Tesoro estadounidense cobra impulso después de que los datos de ADP mostraran que la contratación en diciembre aumentó a un ritmo moderado, lo que apunta a un impulso lento de cara a 2026. Esto se produce a la vez que un indicador de la actividad manufacturera resultó más débil de lo esperado, lo que refuerza las esperanzas de que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés en los próximos meses.





El petróleo vuelve a ser protagonista del mercado un día más. En este caso corrige después de que el presidente Donald Trump anunciara que las autoridades interinas de Venezuela acordaron entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado a Estados Unidos. La CNBC anunció que se levantarían algunas sanciones contra Venezuela, lo que refuerza las posibilidades de un flujo continuo que aumente la oferta de barriles en los próximos meses. A pesar de ello hay que recordar que aunque Venezuela fue una potencia petrolera, su producción se ha desplomado en las últimas dos décadas y ahora sólo representa el 1% del suministro mundial.



El oro y la plata también cotizan con caídas, ya que los mercados están más pendientes ahora de la publicación de datos económicos de esta semana, más allá de las crecientes tensiones geopolíticas. Especialmente acusado es el movimiento en la plata que sufre ante la toma de beneficios de los inversores, y también debido a que los grandes índices de materias primas están siendo reponderados, y por tanto los fondos que siguen estos índices están obligados a vender.