Así es cómo la economía iraní podría sucumbir antes que su ejército

El mercado se está centrando en los ataques militares de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero hay una variable clave que está dejando de lado: la económica. En ese sentido, tanto para bien como para mal esto puede ser una variable fundamental para la duración de la guerra. ¿Qué está pasando el mercado por alto?

Irán y su manera de resistir

Aunque militarmente Irán está sufriendo mucho, económicamente también. Diferentes medios de prensa apuntan a que la inflación en febrero se disparó más de un 60%, con el precio de los alimentos doblándose. Todo ello antes incluso del ataque militar de Israel y Estados Unidos. Es decir, la situación actual es probablemente mucho peor. El rial (moneda de Irán) ha perdido un 97% de su valor frente al dólar en el último año y la financiación del país se hace de manera “clandestina”.

Según afirman algunos medios especializados, China sigue comprando petróleo a Irán y en lugar de pagar al país directamente lo hace a empresas “fantasma” que transmiten los fondos a cuentas bancarias de Emiratos Árabes Unidos. Este país lleva años siendo acusado de blanqueo de capitales, por lo que la historia cuadra perfectamente. De hecho, es probable que económicamente el país esté aguantando por este tipo de operaciones. No tanto por la venta de petróleo en sí (que sigue estando por debajo de lo normal) sino por la financiación a través de empresas pantalla en Emiratos.

¿Qué pasa si se corta ese grifo?

Más allá de los bombardeos, otro punto que puede acabar con la guerra es la economía. Si Irán deja de tener acceso a financiación a través de las cuentas en Emiratos es muy probable que tenga que rendirse. De hecho, es una manera de presionar y acortar el conflicto.

Sin embargo, parece complicado que Emiratos termine cediendo en el corto plazo y le corte todo el acceso bancario a Irán.

Otro punto que podría presionar a Irán es que se le bloqueen los buques con los que vende petróleo a China. Aunque esta fuente de ingresos ya está bastante dañada, si Estados Unidos y otros países se coordinan para intervenir el estrecho de Ormuz antes de que acabe el conflicto se le podrían bloquear las ventas a China. Esto aumentaría la presión y tendría un impacto en el precio del petróleo menor en el medio plazo, ya que bombardear instalaciones petrolíferas tiene un impacto mayor (más tiempo para recuperar la producción).

En definitiva, el mercado se está centrando en los ataques militares, pero la población podría incluso a revelarse si siguen viviendo en condiciones imposibles donde los precios están ya en niveles hiperinflacionarios. Por tanto, la variable económica no se debe dejar de lado.