El Ibex sube con Repsol a la cabeza

Sesión positiva en los mercados internacionales, que avanzan impulsados por la moderación del petróleo y el buen tono del sector tecnológico, con Nvidia como principal referente.



En España, el Ibex 35 supera con claridad los 17.000 puntos, en una jornada dominada por las subidas. Repsol vuelve a situarse entre los valores más destacados del Ibex 35, apoyada tanto por la evolución del crudo como por una reciente mejora de recomendación por parte de una firma de análisis.



Los sectores más ligados al ciclo económico dentro del Ibex 35, que venían mostrando debilidad en las últimas semanas, lideraron el rebote. Dentro del Ibex 35, banca, construcción y compañías relacionadas con materias primas recuperaron posiciones, mientras que las empresas con alto endeudamiento y elevada rentabilidad por dividendo también se beneficiaron del descenso en los rendimientos de la deuda.



En el lado contrario, Indra encabezó las caídas del Ibex 35, lastrada por las dudas en torno a su gobernanza tras las informaciones sobre posibles cambios en la presidencia promovidos por la SEPI. El mercado vuelve a reaccionar negativamente ante el componente político, aunque el negocio de la compañía continúa mostrando solidez, especialmente por su exposición al sector defensa. La caída, por tanto, parece responder más a la incertidumbre que a un deterioro de sus cifras.

Wall Street sigue en verde

En Estados Unidos, la sesión también fue positiva, con más de 400 valores del S&P 500 en verde y el índice sumando su segunda jornada consecutiva al alza. Entre los sectores más destacados figuraron las aerolíneas, que repuntaron tras detectar un aumento en las reservas ante la expectativa de un posible encarecimiento del combustible.



El mercado podría estar consolidando un suelo en el corto plazo, en línea con el comportamiento habitual de los activos, que tienden a anticipar eventos como los conflictos geopolíticos. No obstante, la evolución inmediata seguirá condicionada por la Reserva Federal y su capacidad para gestionar las presiones derivadas del contexto actual.



En este escenario, los rendimientos de los bonos retrocedieron junto al dólar antes de la próxima decisión de la Fed. Aunque se espera que los tipos se mantengan sin cambios, el foco estará en el mensaje del banco central y en cómo puede reaccionar ante el impacto inflacionario del encarecimiento energético.

Motivos de las caídas en el oro

En otros mercados destaca la evolución del oro. El comportamiento reciente del oro ha sorprendido a muchos inversores. En un contexto marcado por el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio, la caída de las bolsas y el repunte del petróleo, el metal precioso no solo no ha actuado como refugio, sino que acumula descensos cercanos al 5% desde el inicio del conflicto. Lejos de ser una anomalía, este movimiento responde a dinámicas ya observadas en anteriores episodios de estrés financiero.



Diversos estudios académicos muestran que, en momentos de crisis, el oro no siempre mantiene su papel tradicional de activo refugio. En episodios como la crisis financiera de 2008 o la pandemia, el metal llegó a mostrar una correlación positiva con los índices bursátiles debido a la necesidad de liquidez por parte de los inversores.

Por un lado, los inversores han recurrido al oro como fuente de liquidez, vendiéndolo para cubrir pérdidas en otros activos, un patrón ya observado en crisis como 2008 o la pandemia. Por otro, el encarecimiento del petróleo está elevando las expectativas de inflación y retrasando posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que aumenta el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento.

Además, la evidencia sugiere que cuando las caídas del mercado están impulsadas por shocks en materias primas —como ocurre actualmente—, el oro tiende a moverse en mayor sintonía con la renta variable, perdiendo parte de su capacidad de diversificación frente a eventos más puramente geopolíticos o macroeconómicos.