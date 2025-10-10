El Ibex 35 cierra la semana con sesgo bajista

España vive una jornada clave con el cierre del plazo para que los accionistas del Banco Sabadell acepten la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA. Aunque el resultado definitivo será comunicado por la CNMV el próximo 17 de octubre, hoy es el último día para que los inversores decidan si se suman a la propuesta. Las tensiones entre ambas entidades han ido en aumento, con intensas campañas para convencer al accionariado. El desenlace dependerá de si BBVA logra alcanzar el 50% de aceptación, lo que permitiría avanzar con la operación. Si la participación se sitúa por debajo del 30%, la OPA se considerará fallida. En caso de que el porcentaje se encuentre entre el 30% y el 50%, BBVA podría plantear una segunda oferta.

El Ibex 35 pierde fuerza, cayendo un 0,7% y rompiendo el soporte de los 15.500 puntos. ArcelorMittal lidera las pérdidas con una bajada del 6% en la sesión, afectada por una revisión de Goldman Sachs que mantiene su precio objetivo en 30€, pero cambia su recomendación de “comprar” a “neutral”. Esta corrección llega tras un fuerte repunte del 15% en octubre, impulsado por el aumento de aranceles al acero por parte de la Unión Europea.

Otros mercados

El Bitcoin se mantiene estable, desplazado del foco por el notable ascenso del oro, que acumula una subida del 52% en lo que va de año, marcando su mejor desempeño anual en más de cuatro décadas. En la madrugada del miércoles, el metal precioso superó los 4.000 dólares por onza, estableciendo nuevos máximos que ahora intenta consolidar como soporte. Este movimiento se da en medio del cierre parcial del gobierno estadounidense, que ya suma diez días consecutivos.

El bloqueo legislativo en el Senado de EE. UU. impide la aprobación de nuevas leyes de financiación, lo que repercute en los mercados. Wall Street abrió con pérdidas: el S&P 500 retrocede un 1,15% y el Nasdaq 100 cae un 1,7%.

El petróleo sufre una fuerte caída del 3,5%, influenciado por el alto el fuego en Gaza, que reduce la tensión geopolítica y disminuye el riesgo de interrupciones en el suministro desde Oriente Medio.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

