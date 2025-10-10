El gobierno de EE. UU. inicia despidos federales; se profundiza la caída en Wall Street 🔨

Conclusiones clave Wall Street amplía sus caídas tras conocerse los despidos masivos de empleados federales provocados por el cierre del gobierno.

Los principales índices bursátiles estadounidenses extendieron sus descensos luego de que se informara que la Casa Blanca ha comenzado despidos a gran escala de trabajadores federales ante la prolongación del cierre del gobierno. El director de Presupuesto, Russ Vought, confirmó que han iniciado las llamadas “reductions in force”, marcando los primeros despidos masivos durante una suspensión de financiamiento en la historia moderna. La medida es vista como un intento de presionar al Partido Demócrata en el Congreso. Los mercados reaccionaron con una nueva ola de ventas: al momento de la publicación, el Nasdaq 100 caía un 2,40%, el S&P 500 retrocedía un 1,80%, y el Russell 2000 descendía un 2,10%, reflejando una debilidad generalizada en casi todos los sectores. Mientras tanto, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, reiteró que las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles son probablemente transitorias, subrayando la importancia de los próximos datos del IPC para orientar las futuras decisiones de política monetaria. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) confirmó que el informe del IPC se publicará con retraso el 24 de octubre, mientras que el resto de los datos económicos permanecerán suspendidos hasta que se reanuden las operaciones normales del gobierno.

