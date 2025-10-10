NASDAQ 100 cae un 1,10 % ✂️

Conclusiones clave Wall Street retrocede mientras los comentarios de Trump sobre China sacuden los mercados

Las acciones estadounidenses revirtieron las alzas iniciales de hoy después de que Donald Trump publicara en TruthSocial una advertencia sobre una posible escalada en las tensiones comerciales con China. El expresidente afirmó que Pekín había enviado cartas a varios países anunciando planes para imponer controles de exportación sobre tierras raras y otras materias primas clave, calificando la medida como “hostil” y orientada a “obstruir los mercados”. Trump añadió que Estados Unidos podría verse obligado a responder con contramedidas, incluyendo un “aumento masivo de aranceles” a las importaciones chinas, lo que elevaría el riesgo de un nuevo enfrentamiento comercial. La publicación reavivó los temores de una guerra comercial, debilitando el sentimiento de los inversores a nivel global. El S&P 500 cayó un 0,80 % ,

el NASDAQ 100 retrocedió un 1,10 % ,

y el Russell 2000 descendió un 1,30 % .

El índice del dólar estadounidense (DXY) también se debilitó un 0,50 %.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.