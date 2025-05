El Ibex 35 cierra la sesión con un ligero repunte

Las principales bolsas europeas han registrado avances impulsadas por una resolución del Tribunal de Comercio de Estados Unidos, que ha declarado ilegales los aranceles impuestos por el presidente, lo que ha contribuido a mejorar el ánimo de los inversores. El Ibex 35 cerró la sesión con una ligera subida, situándose cerca de los 14.100 puntos, aunque sin una dirección clara. La jornada comenzó con fuertes repuntes y una notable apreciación del dólar, que se fue moderando a medida que se difundieron algunos datos macroeconómicos.







Solaria y Acciona Energía lideraron las ganancias, beneficiándose del aumento en el precio objetivo de Grenergy, empresa del mismo sector, que ha sido respaldada por analistas debido a su ambicioso plan estratégico. El sector del consumo discrecional también mostró buen comportamiento, impulsado por las expectativas de una mayor expansión económica, lo que podría traducirse en un aumento de la demanda. Las Socimis también repuntaron, favorecidas por la caída en los rendimientos de los bonos, ya que el mercado anticipa recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que ha presionado a la baja la rentabilidad de la deuda en todo el mundo. Esta misma tendencia benefició a compañías como Cellnex y Telefónica. Por el contrario, las utilities y las empresas del sector siderúrgico quedaron rezagadas, al experimentar una pausa en su impulso reciente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El panorama en Europa fue mixto, destacando las alzas en sectores que venían acumulando pérdidas en los últimos meses. Entre ellos, el sector del lujo brilló con subidas destacadas en firmas como LVMH y Hermès. En Wall Street, las tecnológicas volvieron a ser las grandes protagonistas. Nvidia, el mayor fabricante mundial de chips, se disparó un 5% tras disipar los temores sobre una desaceleración en China, señalando que el mercado de la inteligencia artificial aún tiene amplio margen para crecer. Tesla también avanzó, luego de que Elon Musk anunciara su salida del equipo de asesores de Trump para centrarse en sus empresas, decepcionado por el aumento del gasto público y la deuda estadounidense. Además, se publicó una nueva estimación del PIB del primer trimestre, que refleja una contracción del 0,2 %, una mejora respecto al -0,3 % inicial. No obstante, el consumo —principal motor de la economía— creció por debajo de las expectativas. Ante este escenario, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años cayó tres puntos básicos, situándose en el 3,95 %, y el dólar se debilitó frente a las principales divisas de los mercados desarrollados.

El oro, que inició la sesión en descenso, logró recuperarse y cerró al alza, impulsado por las previsiones de recortes de tipos, la caída en los bonos y la pérdida de fuerza del dólar. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.