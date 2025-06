El Ibex 35 consigue cerrar la semana con una sólida subida

El Ibex 35 ha conseguido cerrar la sesión en positivo y consolidarse por encima de los 13.800 puntos. Aunque la jornada no ha tenido claros catalizadores, la mayoría del selectivo español ha cotizado en verde y el optimismo se ha propagado por todas las bolsas mundiales. Parte de las subidas se pueden achacar a una rebaja del tono entre Irán y Estados Unidos en la resolución del conflicto en Oriente Medio Movimientos en el Ibex 35 En el Ibex 35 han destacado las acciones de Grifols, con subidas superiores al 2%. La farmacéutica había estado lastrada durante la semana por las acusaciones de Scranton (sociedad de la familia Grifols) contra Gotham sobre manipulación de mercado en el reporte de comienzos de 2024 que provocó el desplome de las acciones de la compañía. Los inversores parecen querer poner el punto y final a esta historia y cualquier información relativa es recibida como negativa. Sin embargo, en la sesión de hoy hemos conocido que Grifols ha conseguido resultados positivos en la fase 3 de un medicamento contra las hemorragias. Se trata de una fase ya avanzada, por lo que la probabilidad de que el medicamento acabe saliendo al mercado ya es alta. Hablamos de que entre final de este año y comienzos del 2026 podría estar en Europa y Estados Unidos. Por otro lado, las acciones del Banco Santander también han repuntado cerca del 2%, después de que se le esté relacionando con la posible compra de TSB. Pensamos que aunque Santander tenga capacidad para hacerlo, incluso con el capital recibido por la venta de la mayoría del negocio en Polonia, el banco está mucho más concentrado en crecer en Estados Unidos. Además, vemos difícil la venta de un activo clave en mitad de un proceso de OPA. Los plazos son ajustados y el regulador podría actuar. Por último, destacar también las subidas de más del 1,5% de IAG, gracias a las caídas de los precios del crudo. Recordemos que el 25% de los costes operativos de IAG es el combustible, por lo que el precio del petróleo impacta directamente en la cuenta de resultados de la compañía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte baja, hemos visto muy poco movimiento, con Aena anotándose caídas de algo más de medio punto porcentual.

Otros movimientos En Europa el DAX alemán ha vuelto a destacar con subidas de más del 1% y Airbus despuntando un 4%. También nos fijamos en el FTSE inglés, que ha terminado la sesión en rojo después de que el dato de ventas minoristas del mes de mayo haya reportado una caída del 2,7%, frente a la caída del 0,5% esperado y del avance del 1,3% del mes anterior. Esto muestra cómo la economía inglesa sigue teniendo dificultades para entrar en una sólida tendencia positiva. En Wall Street aunque la apertura ha sido positiva, tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 se han dado la vuelta y cotizan con caídas. Trump se ha dado dos semanas para decidir sobre un posible ataque a Irán, pero los índices americanos desconfían de lo que pueda ocurrir este fin de semana. El VIX ha mostrado un fuerte desplome, aunque sigue mostrando niveles elevados de volatilidad implícita, lo que destaca el uso de opciones por parte de los inversores para cubrirse de las posibles caídas que veamos en los próximos días. El oro ha tenido una sesión plana y dado que el conflicto tampoco ha generado grandes caídas, no ha habido una fuga hacia activos refugio. El dólar se sigue debilitando y ya alcanza la cota de 1,152 frente al euro. Por su parte, el petróleo se desinfla pero el brent continúa por encima de los 76 dólares el barril. Si este fin de semana hay ataque de Estados Unidos a Irán podríamos ver fuertes repuntes del crudo, superando los 80$, aunque si no lo hay podríamos ver correcciones.

