El Ibex 35 despunta en Europa

El Ibex 35 ha cerrado otra jornada con ganancias cercanas al 0,5%, manteniéndose en niveles máximos no vistos en los últimos años, impulsado por los resultados positivos de varias empresas. En el resto de Europa, la jornada ha mostrado comportamientos variados, mientras que en Estados Unidos el ánimo del mercado se mantiene favorable. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 Dentro del Ibex 35, las compañías que han presentado resultados han liderado las subidas. Merlin ha conseguido captar el interés de los inversores, con un incremento cercano al 3% en sus acciones. Ferrovial, por su parte, ha elevado sus ingresos en un 7,4%, gracias al sólido rendimiento de su negocio de autopistas, especialmente por la buena evolución de la autopista 407 en Canadá. Además, su área de construcción ha registrado un crecimiento notable y una mejora en los márgenes, lo que ha compensado el incremento de costes en otros segmentos. Mapfre y Unicaja también han tenido avances significativos en sus cotizaciones. En el lado negativo, Telefónica ha tenido una jornada complicada tras presentar unos resultados poco alentadores, afectados por pérdidas contables derivadas de la venta de activos en Argentina y Perú. Incluso sin contar este efecto, el beneficio neto ha registrado una caída considerable. Grifols y Solaria también han bajado, cediendo parte de las ganancias acumuladas en días anteriores, con caídas en torno al 2%. Otros mercados A nivel europeo, el sector del lujo ha sufrido retrocesos, destacando especialmente en el índice CAC de Francia. A pesar de ello, Burberry sorprendió al anunciar un recorte del 20% en su plantilla global, lo que fue recibido positivamente por el mercado con una subida del 20%. En Alemania, las acciones de Bayer se desplomaron un 7%, borrando las ganancias registradas en la sesión anterior. En Wall Street, las subidas continúan aunque con menor intensidad. El Nasdaq 100 avanza un 0,3%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones se mueven en rangos mixtos. Alphabet repunta un 3%, y Nvidia suma otro 2,5%, recuperando parte del terreno perdido en lo que va del año. En cuanto a los activos refugio, el oro ha retrocedido en la jornada actual, reflejando un mayor apetito por el riesgo en los mercados. En cambio, el precio del petróleo sigue cayendo, a pesar de que la reciente “tregua” en materia arancelaria podría sugerir una mejora en el panorama económico.

