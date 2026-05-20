🚨El Ibex 35 empieza con muchas dudas la jornada

El Ibex 35 se anotaba subidas suaves al comienzo de la sesión de hoy, a pesar de que en Europa vemos algo más de dudas. Sin embargo, a medida que avanza la mañana el selectivo tiene más dudas. La sesión de hoy es clave porque al cierre de la jornada americana conoceremos las cifras de Nvidia. Aunque a priori el Ibex 35 no es un índice principalmente tecnológico, cada vez tiene más exposición a través de empresas que están apostando por los centros de datos, como son ACS o Solaria.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de ArcelorMittal son las más alcistas de la sesión de hoy después de que la compañía haya anunciado la venta parcial de Vallourec, una compañía francesa de tubos de acero en la que Arcelor tenía un 28,4% de participación. La empresa ha anunciado que destinará estos recursos extra a la recompra de acciones para aumentar la remuneración al accionista. Esto se produce en mitad de una situación complicada para el sector, que se sigue enfrentando a una alta competencia china hasta que en junio entren en vigor las restricciones a las exportaciones. Además, el aumento de los precios de la energía también le perjudican por su alta intensidad energética, además de que en general la industria se ve perjudicada y ArcelorMittal es dependiente de sectores como el del automóvil, segmento muy cíclico. Por tanto, el contexto actual no es el más propicio para la empresa y este aumento de la remuneración puede ser clave para frenar la caída del beneficio por acción.

Otros valores como Acerinox o Indra también repuntan.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Fluidra son las que peor comportamiento están teniendo en la jornada de hoy dentro del selectivo español. El motivo apunta a una rebaja de recomendación y precio objetivo de Barclays. La preocupación viene por su exposición a Estados Unidos, que es el principal mercado de la compañía. De hecho, se apunta a unos altos niveles de existencias en ese mercado. Esto podría ser un signo de debilidad y de menores ingresos, ya sea por una reducción del volumen o por unos menores precios para reducir el inventario.

Amadeus también corrige más de un 2% en una mezcla entre incertidumbre en el sector software y la situación en Oriente Medio, que sigue sin dejar un panorama despejado para el turismo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.