Las bolsas europeas han amanecido hoy con una de las mayores caídas de los últimos meses, y la razón ha ocupado todos los titulares del fin de semana. El sábado comenzaron las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán, y tras dos días de ataques y misiles, los mercados han reaccionado con un fuerte movimiento de aversión al riesgo.

El Ibex cae un 2,73%, seguido del DAX, que pierde un 2%, y el CAC, que retrocede un 1,76%. El EuroStoxx 600 tampoco se libra, con un retroceso del 1,6%. Pero incluso en un día teñido de rojo, no todo cae. Dos sectores se han movido en dirección contraria, actuando como refugio para los inversores.

Los dos sectores que suben pese al conflicto en Oriente Medio

En un contexto de subidas del petróleo, encarecimiento de la energía y aumento de las tensiones geopolíticas, hay dos sectores que tienden a revalorizarse con fuerza:

El sector de defensa , ya que una escalada de tensión suele traducirse en mayores presupuestos militares y aumento de la demanda de material defensivo.

El sector energético, especialmente las empresas expuestas al petróleo, cuya cotización mejora cuando sube el precio del crudo.

Si observamos el rendimiento por sectores del EuroStoxx 600, esta dinámica se confirma: prácticamente todos los sectores abren en negativo, mientras que solo el sector energético aparece en positivo (+3%).

¿Por qué energía y defensa se resisten a caer?

La ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha devuelto a los mercados a un escenario de máxima tensión. El foco está en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier amenaza a esta ruta dispara automáticamente el precio del crudo.

Los inversores reaccionan buscando cobertura en sectores que históricamente actúan como refugio en periodos de conflicto.

Energía: el petróleo vuelve a ser el termómetro del conflicto en Oriente Medio

Los mercados energéticos han sido los primeros en reaccionar, ya que el ataque ha elevado el riesgo de interrupciones en el suministro global, especialmente si Irán llegara a bloquear el Estrecho de Ormuz.

El principal motor de la subida es la amenaza de disrupción del crudo y el gas. Un conflicto que afecte a Ormuz podría llevar el petróleo por encima de los 100 dólares, según analistas.

En este contexto, los productores de petróleo ven mejorar sus márgenes porque sus costes se mantienen estables mientras que los ingresos por barril aumentan.

Esto se refleja en la subida cercana al 3% del sector energético, mientras que la mayoría de sectores europeos cotizan en negativo. Entre las compañías más beneficiadas destacan:

Equinor: +8%

Galp Energia: +7%

Vår Energi: +6,5%

Repsol: +6%

En conjunto, la escalada de tensiones está impulsando al sector energético, que actúa como uno de los grandes ganadores en episodios de riesgo geopolítico.

El caso de Noruega: la excepción alcista

Mientras Europa cae, el índice noruego Oslo OBX sube un 1,7% hoy y acumula casi un +16% en el año. La razón es simple: Noruega es uno de los países más dependientes del sector energético en Europa.

El petróleo y el gas representan aproximadamente el 20% del PIB del país.

Defensa como protección en bolsa ante conflictos

El sector de defensa emerge como el segundo gran beneficiado en un escenario de escalada geopolítica, ya que históricamente actúa como cobertura en periodos de conflicto.

La implicación directa de Estados Unidos y la posibilidad de una campaña prolongada elevan las expectativas de mayor gasto militar, impulsando la demanda de sistemas defensivos.

Entre las compañías que destacan al alza se encuentran:

BAE Systems (+5,4%) — vehículos blindados, submarinos, electrónica militar.

Hensoldt (+5,3%) — radares, sensores ópticos, vigilancia electrónica.

Renk Group (+3,9%) — transmisiones para tanques y blindados.

Thales (+3,7%) — defensa electrónica, sistemas antimisiles.

Kongsberg Gruppen (+3,3%) — misiles de precisión, defensa naval.

Leonardo (+3,2%) — helicópteros militares, radares.

Dassault Aviation (+2,48%) — caza Rafale.

QinetiQ Group (+2,38%) — drones, pruebas de armamento.

Rheinmetall (+2,01%) — armamento pesado y blindados.

En España, Indra sube un 1,7%, apoyada en su papel clave en sistemas de defensa y radares.

Un patrón histórico que vuelve a repetirse

Los conflictos en Oriente Próximo han actuado durante décadas como catalizadores para energía y defensa.

La combinación de:

riesgo energético global,

aumento del gasto militar,

volatilidad en los mercados,

búsqueda de activos refugio,

provoca que estos dos sectores se conviertan en los grandes ganadores en las primeras fases de una escalada bélica.

La gran incógnita ahora es si este movimiento será puntual o el inicio de un ciclo más prolongado.

Cómo invertir en compañías energéticas y de defensa desde XTB

Los usuarios de XTB pueden acceder a acciones de compañías como Equinor (EQNR.NO), Repsol (REP1.ES), Kongsberg Gruppen (KOG.NO), BAE Systems (BSP.DE) o Rheinmetall (RHM.DE), que han ganado protagonismo en este contexto de mayor tensión geopolítica.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 € de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en estos sectores con costes muy competitivos.