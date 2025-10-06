El Ibex 35 empieza la semana con dudas

- El Ibex 35 empieza con dudas
- Solaria sigue repuntando
- Grifols da el tono negativo
El Ibex 35 comenzaba la semana con caídas del 0,2%, con el resto de Europa mixta. A medida que avanza la sesión los valores del selectivo español se animan y ya vemos algunos que destacan en ambas partes de la tabla. Esta semana será clave para la OPA de BBVA-Sabadell, así como para otros eventos geopolíticos a nivel mundial como la rebaja de tensiones en Oriente Medio.
Empresas que más suben del Ibex 35
En la parte alta del Ibex 35 las acciones de Solaria son las que más destacan, con subidas de más del 6%. Los alcistas siguen presionando a los inversores en corto, a medida que otras casas de análisis se van sumando al optimismo y suben su recomendación para la compañía. Por otro lado, las acciones de Acciona Energía también repuntan y se animan a medida que avanza la sesión. Normalmente estas acciones se mueven juntas al alza cuando hay alguna noticia positiva para el sector por las políticas de Trump, pero hoy no parece ser el caso. Acciona o Repsol le siguen de cerca.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Grifols son las que peor comportamiento están teniendo en el Ibex 35 y se anotan caídas de más del 1%, a pesar de que no hemos conocido noticias de la empresa. Sacyr o Colonial también se cuelan en la parte baja. Sin embargo, no hay grandes caídas a destacar.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
