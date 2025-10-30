Puig presenta sus ventas del 3T2025

Puig acaba de presentar sus cifras de ventas del tercer trimestre del 2025, con una ralentización importante marcada por el tipo de cambio y la debilidad del segmento de fragancias. ¿Cuáles han sido las claves de sus resultados? Recordad que Puig es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB

Cifras clave de los resultados de Puig del 3T2025

Fragancias: 932,4 millones de euros, +2,8% interanual a tipo de cambio constante y 0% corriente.

Maquillaje: 230 millones de euros, +18,8% interanual a tipo de cambio constante y +14,7% corriente.

Cuidados para la piel: 134,5 millones de euros, +10,5% interanual a tipo de cambio constante y +8,2% corriente.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Puig

La cifra del segmento de fragancias nos preocupa, ya que a pesar de que el segmento está decreciendo a nivel global, pensábamos que Puig tendría mayor resiliencia y es probable que esté perdiendo cuota de mercado. Esto se puede achacar a la debilidad de áreas como EMEA, que es muy relevante para la compañía. En cualquier caso, el mercado puede castigar a la empresa por este crecimiento. Por otro lado, tanto el segmento de maquillaje como el de cuidados para la piel están teniendo un desempeño muy sólido incluso con el impacto de la divisa, ambos beneficiados por el buen funcionamiento de Charlotte Tilbury en sus respectivos subsegmentos.

Nos llama la atención el desempeño de APAC, que ha crecido un 28,5% interanual y un 35,8% interanual a tipo de cambio constante, lo que demuestra un buen asentamiento de los lanzamientos en este área.

La compañía ha confirmado su crecimiento de entre el 6-8% a tipo de cambio constante y una expansión del margen EBITDA para el año completo. Esto puede tranquilizar al mercado por un buen inicio del cuarto trimestre, pero el foco sigue siendo el segmento de fragancias.

En nuestra opinión, Puig sigue sin ser capaz de ganarse la confianza del mercado y la tendencia del segmento de fragancias no ayuda.

Las acciones de Puig caen un 25% en este 2025.

