El Ibex 35 en zona de máximos históricos

La sesión bursátil de hoy muestra un rebote en los índices bursátiles, con el Ibex 35 apuntándose un 0,9% de subida para situarse en zona de máximos históricos, muy cerca de los 16.750 puntos. Puig se coloca entre las mejores del selectivo (+1,85%) siguiendo la estela de las buenas cifras presentadas en los 9 primeros meses del año, con el foco del mercado en cómo evolucionará la campaña navideña para el grupo de cosméticos. La compañía mantiene el objetivo de incrementar los ingresos netos entre un 6% y un 8% en 2025, con margen EBITDA ajustado en torno al 20%.



En el lado negativo se encuentra Bankinter, que retrocede un 1,2%. La caída responde a la elevada sensibilidad del sector financiero ante las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed y el BCE. Las probabilidades de que la Reserva Federal aplique una rebaja de 25 puntos básicos en su reunión del 10 de diciembre superan actualmente el 90%. Este escenario de tipos a la baja limita el crecimiento del margen de intereses de los bancos, que llevan tres años consecutivos con resultados en ascenso. Además, Bankinter se ve presionado por la decisión de Goldman Sachs, que ha rebajado su recomendación de “neutral” a “vender”, fijando un precio objetivo de 13,10 euros (un 4,3% por debajo del nivel actual), frente a los 13,53 euros previos.



El oro permanece estable ante la falta de novedades en el ámbito geopolítico. La delegación estadounidense regresó ayer del Kremlin tras un encuentro tenso y sin progresos. No obstante, continúa la agenda diplomática del principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, quien después de reunirse con dirigentes europeos tiene previsto encontrarse hoy con Trump, lo que podría generar algún avance. En cuanto al Bitcoin, registra una corrección del 0,9% tras dos sesiones consecutivas de subidas. La criptomoneda más relevante cae por debajo de los 93.000 dólares, aunque mantiene un balance positivo en lo que va de diciembre.

