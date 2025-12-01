El Ibex 35 escapa de las bajadas en la apertura

Apertura teñida de rojo en los índices europeos, que cotizan con tono continuista con respecto a los índices asiáticos. Regresa el miedo al mercado, una vez hemos dejado atrás las presentaciones de las grandes tecnológicas americanas. El Ibex 35 escapa de las bajadas y sostiene los 16.385 puntos tras repuntar una décima. La publicación clave de la semana dentro del Ibex 35 es la presentación de resultados de Inditex, prevista para pasado mañana. Desde XTB esperamos cifras robustas pero con un tono menos expansivo que en ejercicios anteriores. El grupo textil se caracteriza por emitir guías prudentes pero con tono positivo en cada presentación, insistiendo en la disciplina inversora y en el objetivo de crecimiento anual. Esta publicación es especialmente relevante dado que incluye la campaña de otoño y parte del inicio de la temporada de invierno, fundamentales en ventas de moda.

Empresas que más suben del Ibex 35

Repsol lidera las subidas del Ibex 35 ayudado por el incremento en los precios del petróleo, que repuntan un 2% tanto para el barril de Brent como para el de WTI debido a que la OPEP+ ha acordado mantener los límites de producción actuales de petróleo para 2026. Además, la organización de países ha aprobado un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los estados miembros, que se utilizará para establecer cuotas a partir de 2027.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Fluidra es el farolillo rojo del selectivo debido a que empieza el mes descontando su próximo dividendo, el cual asciende hasta los 30 céntimos por acción y será abonado pasado mañana. La bajada de Fluidra (3,07%) supera su rentabilidad por dividendo (1,2%), por lo que la corrección general del mercado también está impactando en la empresa española de piscinas, más allá de estar descontando la retribución al accionista de este miércoles. Indra retrocede por una mayor proximidad al acuerdo de paz en Ucrania mientras que Ferrovial corrige 6 décimas tras establecer los 55,15 euros como precio de referencia de sus acciones para los bonos convertibles no dilusivos con liquidación en efectivo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

