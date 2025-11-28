El Ibex 35 retrocede 2 décimas en la apertura

El Ibex 35 retrocede 2 décimas en una apertura marcada por la ausencia de cotización en Wall Street por la celebración del "Día de Acción de Gracias". Hoy los índices americanos cotizan sólo hasta media sesión mientras que ayer permanecieron cerrados. A nivel macroeconómico destaca la publicación del IPC intermensual, cuya lectura se ha situado en el 0,2% para el mes de noviembre, una décima por encima de lo esperado. La inflación interanual tampoco da tregua en España (3,0%), ya que aunque disminuye una décima con respecto a la lectura anterior, se mantiene un 1% por encima del objetivo del BCE.
Empresas que más suben del Ibex 35
Repsol lidera la sesión en el Ibex 35 debido a las conversaciones que la petrolera española mantiene con TotalEnergies para integrar parte de sus activos de exploración y producción en el Mar del Norte dentro de la estructura de Neo Next, con el objetivo de crear la mayor plataforma de upstream en aguas del Reino Unido. Además, el mercado sigue valorando los efectos positivos de la ampliación de su terreno de exploración en Alaska, concretamente en el megayacimiento de Pikka, el mayor de todo EE. UU.
Sacyr sube 5 décimas gracias a la venta de tres concesiones de autopistas en Colombia al fondo de infraestructuras Actis por un valor total de 1.565 millones de dólares, cifra que supera en torno a un 12% la valoración que la propia compañía realizó hace unos meses.
El sector acerero representado por ArcelorMittal y Acerinox crece 4 décimas, continuando el impulso alcista por el buen ánimo de las negociaciones entre la UE y EE. UU. para reducir los aranceles de esta materia prima y establecer nuevas barreras a las exportaciones chinas.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La cotizada más bajista de la jornada es Bankinter, que tiene hoy su fecha exdividendo, por lo que está descontando los 0,3 euros por título que abonará a sus accionistas el próximo martes 2 de diciembre.
Indra corrige en una semana marcada por la alta volatilidad en la compañía del sector defensa tras los avances de la negociación del plan de paz para la guerra de Ucrania. Acciona también retrocede mientras continúan las investigaciones por sus vínculos con Servinabar.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Dax 40 cae ligeramente antes de la publicación del IPC alemán
Lecturas económicas en Europa
El Bitcoin rebota por encima de los 91.300 dólares
Hoy se publican las actas del BCE
