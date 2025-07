El Ibex 35 finaliza la sesión en positivo

Los mercados bursátiles descuentan el nuevo episodio de guerra comercial de Donald Trump, con su anuncio el pasado sábado de un arancel del 30% a las importaciones procedentes de la Unión Europea, una cota superior a la recogida en el Liberation Day y también por encima del 10% sobre el que se estaba negociando. Esto supone una amenaza significativa para el comercio de la UE, que en 2024 exportó bienes por valor de 531.600 millones de euros a Estados Unidos.



El Ibex 35 aumenta un 0,25% hasta los 14.030 puntos en una jornada marcada por el ascenso de Indra (+1,9%). La empresa de defensa española creará una comisión independiente por la compra de EM&E (el presidente de Indra, Ángel Escribano, es uno de los principales dueños de la compañía). En esta comisión no estarán los hermanos Escribano para asegurar la independencia de la misma. La valoración independiente de EM&E podría rondar los 1.500 millones de euros, por lo que se trata de un proceso en el que el precio final será fundamental. La fusión es idónea desde el punto de vista de sinergias de negocio, pero hay algunos consejeros independientes que no están convencidos de realizar el movimiento.



Por el lado de las caídas, Rovi aparece como farolillo rojo de la sesión (-2,4%). El motivo es el descuento en precio de su dividendo, de 0,9351€ por acción, que abonará este miércoles 16 de julio (1,6% de rentabilidad sobre el precio de la acción). En paralelo, la directiva de Rovi se plantea volver a los planes de recompras de acciones. Con el descenso de hoy, la capitalización de Rovi se hunde un 14% en lo que va de año.



El Bitcoin se dispara de madrugada, con un impulso que le permite alcanzar nuevos máximos por encima de los 122.500 dólares. Por su parte, el euro-dólar repunta un 0,15% por las disputas comerciales, pero sigue por debajo del cruce de 1,17, máximos anuales recientemente alcanzados.

