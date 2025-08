El Ibex 35 lidera los parqués bursátiles del "Viejo Continente"

El Ibex 35 encabeza las subidas de las bolsas europeas, superando la barrera de los 14.500 euros. Entre los valores más destacados se encuentra Repsol, que sube un 1,9%. Su estrategia de recompra de acciones y el aumento progresivo del dividendo refuerzan la confianza de los inversores. Además, el alza en el precio del petróleo —que hoy ha vuelto a subir— impulsa directamente su cotización, dada la estrecha relación entre ambos. En el lado negativo, IAG cae un 2,15%, junto con el sector farmacéutico. Grifols y Rovi se ven afectadas por las nuevas medidas anunciadas por Donald Trump, quien ha abierto un nuevo frente en relación con la importación de medicamentos y los precios farmacéuticos, advirtiendo que impondrá un arancel en un plazo de siete días. En cuanto a IAG, la presión bajista se intensifica tras la recomendación de venta emitida hoy por UBS, lo que ha afectado su cotización. Aunque la aerolínea presentó buenos resultados semestrales hace cinco días, el efecto positivo se ha desvanecido y sus acciones cotizan por debajo de los niveles previos. Se espera que sus previsiones de crecimiento y rentabilidad puedan ajustarse a la baja próximamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Banco Sabadell vive una jornada histórica con un repunte del 2% en sus acciones. En su junta de accionistas se ha aprobado el mayor dividendo de su historia y la venta de su filial británica TSB al Banco Santander por 3.100 millones de euros. El precio de sus acciones se acerca a los 3,23 euros, quedando a poco más de un 1% de sus máximos anuales. El dividendo será de 50 céntimos brutos por acción, pagadero en los primeros meses de 2026. En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street abren al alza, recuperando las leves pérdidas del día anterior provocadas por un informe ISM débil. El mercado muestra un optimismo moderado gracias a los buenos resultados trimestrales de varias empresas del S&P 500, como Astera Labs y Arista Networks, que han superado las previsiones. En contraste, AMD y Super Micro Computer han revisado a la baja sus expectativas para lo que queda de año, generando cierta decepción. A pesar de las amenazas arancelarias de Trump, los inversores mantienen la esperanza en un “aterrizaje suave” de la economía estadounidense. El S&P 500 sube un 0,65% hasta los 6.340 dólares, mientras que el Nasdaq 100 lidera con un avance del 0,8%.

