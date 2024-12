El Ibex 35 mantiene los 11.500 puntos

En la penúltima jornada del año, el Ibex 35 ha demostrado una ligera recuperación tras iniciar el día a la baja, cerrando finalmente con un leve avance y sosteniendo los 11,500 puntos. Esta última sesión completa del año ha reflejado una Bolsa española sin movimientos significativos, influenciada por el ambiente de tregua y la atmósfera semifestiva que predomina en los mercados. Cabe mencionar que mañana, el selectivo nacional cotizará hasta las 14:00h. Hoy se ha conocido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en España aumentó al 2.8% interanual en diciembre, superando las previsiones del 2.6%. Este incremento se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el sector energético, Repsol y otras empresas han visto sus valoraciones sostenidas por los altos precios de los combustibles, a pesar de la volatilidad en otros sectores. Repsol lidera los avances en el selectivo, intentando recuperar terreno en el penúltimo día del año, tras haber perdido un 9% en 2024. Naturgy sigue de cerca a Repsol, con un balance anual similar, en este caso rozando el 10% de pérdida anual. En el lado negativo, Solaria ha registrado una caída del 1.8% debido a las preocupaciones sobre cambios regulatorios en el sector energético y la presión sobre los márgenes de beneficio. Acciona Energía también ha retrocedido un 1.5%, afectada por la volatilidad en los precios de la energía y el escrutinio sobre las políticas medioambientales. En el mercado de materias primas, el petróleo ha mostrado un rendimiento considerablemente inferior en comparación con uno de los activos más destacados de 2024: el oro. El metal precioso cierra el año por debajo de sus máximos históricos, retrocediendo hasta aproximadamente 2,630 $ por onza. En contraste, el bitcoin ha experimentado una recogida de beneficios más pronunciada en las últimas sesiones. La criptomoneda más grande se ha alejado de los máximos de 107,000 $ alcanzados hace solo un par de semanas, y ha retrocedido cerca de 91,000$. De cara a 2025, los inversores de renta variable estarán atentos a la evolución de las políticas monetarias en ambos lados del Atlántico, ya que estas decisiones sin duda van a influir significativamente en el comportamiento de los mercados y en la economía global. El desafío será equilibrar la lucha contra la inflación sin frenar el crecimiento económico, un reto que marcará el inicio del nuevo año.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.