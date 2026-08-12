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17:30 · 12 de agosto de 2026

El Ibex 35 no termina de coger ritmo y cierra prácticamente plano

Javier Cabrera
·

Analista, CFA

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Movimientos en el Ibex 35
  • Europa sufre caídas y Wall Street repunta
  • La plata y el oro celebran el dato de inflación

El Ibex 35 termina una sesión de dudas en la que ha cotizado plano. Todo ello a pesar de que en Europa algunos índices se han anotado caídas profundas y en Estados Unidos el dato de inflación ha generado optimismo. 

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado Solaria, que ha repuntado alrededor de un 3% y se ha animado a pesar del ruido de los bajistas. Las acciones de Solaria suelen ser volátiles porque en ocasiones los cortos tienen que cerrar posiciones con las subidas de la cotización, lo que suele traer mayores subidas a pesar de no haber noticias destacables sobre el valor. Acciona y ACS también han tenido una sólida jornada con repuntes por encima del 2%. 

En la parte baja no hemos tenido grandes noticias, pero aún así valores como Inditex o Amadeus han caído más de un 1% y alrededor de la mitad de la tabla del Ibex ha cerrado en negativo. Esto es lo que ha perjudicado al selectivo en el día de hoy, con la banca también cerrando en tono mixto. 

Europa sufre caídas y Wall Street repunta

En Europa las caídas han sido generalizadas. El CAC francés se ha dejado medio punto porcentual, castigado por el lujo. El sector sigue sin remontar por la debilidad en China y esto está dejando a muchos inversores sin paciencia. El AEX neerlandés ha caído otro medio punto porcentual, con Prosus desplomándose después de que Tencent haya reportado un beneficio neto por debajo de lo esperado. Al ser el mayor accionista, ha arrastrado a sus acciones. 

En Estados Unidos el dato de inflación ha estado en línea con lo esperado, lo que ha animado a los índices y el Nasdaq 100 vuelve a los repuntes. Valores como Nebius han presentado resultados y han batido las expectativas del consenso de analistas, lo que le ha llevado a subidas del 20%. En cualquier caso, lo más reseñable a nivel general es que la inflación se ha moderado ligeramente y si el mes de agosto respeta, en septiembre no veremos cambios en los tipos de interés por parte de la FED.

La plata y el oro celebran el dato de inflación

La plata y el oro han tenido una jornada positiva. La correlación entre el oro y la inflación no es tan elevada y cuando de verdad se fortalece es cuando la inflación se encuentra por encima del 4%. Por tanto, que hoy caiga la inflación supone menores expectativas de subidas de tipos de interés, lo que beneficia al oro y la plata como activos que no generan retornos explícitos. En la renta fija hemos visto una caída de los rendimientos en toda la curva, lo que respalda las subidas de las dos materias primas. Por su parte, el petróleo ha tenido una jornada más contenida. 


 

Javier Cabrera

Analista, CFA

Javier Cabrera es analista en XTB España. Cuenta con más de 9 años de experiencia en mercados financieros entre asesoramiento y análisis. Posee la certificación CFA, colocándose entre el 10% mejor de su convocatoria en los niveles donde se indica dicha puntuación. Es graduado en ADE por la Universidad de Málaga, es EFA y ha realizado varios posgrados sobre valoración de empresas, M&A o criptomonedas. Recientemente ha sido Grader del CFA Research Challenge. 

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