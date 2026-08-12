Nvidia moviliza a la gran banca de inversión para convertir la IA en una nueva clase de activo

Nvidia ha puesto en marcha lo que podría convertirse en una de las mayores operaciones de ingeniería financiera de la era de la inteligencia artificial. A principios de esta semana, la compañía que dirige Jensen Huang anunció memorandos de entendimiento con seis de las firmas de inversión más poderosas del planeta —Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR— con un objetivo que suena a titular de ciencia financiera: movilizar más de 500.000 millones de dólares de capital externo para financiar la infraestructura que sostiene el auge de la inteligencia artificial.

No se trata de un cheque firmado. Son memorandos de entendimiento, el primer peldaño de un proceso que aún debe traducirse en vehículos de inversión operativos, condiciones concretas y, sobre todo, en pedidos reales de centros de datos y chips. Pero el mensaje de fondo ya ha calado en los mercados: Nvidia quiere dejar de ser solo un proveedor de semiconductores para convertirse en el arquitecto de un mercado de crédito enteramente nuevo, construido en torno a la capacidad de cómputo.

El cómputo, elevado a categoría de activo financiero

“Estamos reuniendo a los principales proveedores mundiales de capital a largo plazo para que financien de forma independiente las infraestructuras de IA”, explicó Huang al presentar el acuerdo. En una entrevista posterior con la CNBC, junto a los máximos responsables de las seis firmas, fue todavía más allá: “Esta es realmente la primera vez que los chips tecnológicos se convierten en una clase de activo invertible. Son activos que generan ingresos ahora. Son productivos, duraderos, fungibles y flexibles”.

La frase que resume la tesis de Huang —“la computación son ingresos”— no es nueva; el propio directivo la repite desde hace meses en cada presentación de resultados. Lo que cambia ahora es su traducción práctica: si la capacidad de cómputo genera flujos de caja predecibles, puede tratarse como cualquier otro activo de infraestructura de larga duración —una autopista de peaje, un aeropuerto, un edificio de oficinas— y financiarse con deuda y capital institucional en lugar de cargarlo sobre el balance de las tecnológicas. Según Huang, la amplia adopción de los sistemas de Nvidia, su flexibilidad entre modelos y cargas de trabajo, y la posibilidad de transferirlos entre clientes, son justo lo que permite a los prestamistas suscribir la computación como un activo con una vida útil extendida. “Antes era tecnología. Ahora es infraestructura”, resumió, comparándola con la electricidad o internet.

Wall Street compra la idea

El respaldo de los seis socios financieros no ha sido tibio. Jim Zelter, de Apollo, describió el cómputo moderno como “una clase de activo escasa y crítica, con características de inversión atractivas”. Larry Fink, de BlackRock, advirtió que el despliegue de la IA exigirá “una inversión sin precedentes”. Jon Gray, de Blackstone, subrayó que Nvidia “ha creado una demanda extraordinaria” gracias a una tecnología versátil. Desde Goldman Sachs se habla directamente de “crear un mercado de crédito respaldado por la computación de Nvidia”.

En conjunto, las seis citas dibujan el nacimiento de un mercado de crédito respaldado por equipos de computación, análogo al que ya existe para otros activos de infraestructura de larga duración.

La letra pequeña del respaldo de Nvidia

Uno de los detalles más relevantes que trascendió en la entrevista de la CNBC es que Nvidia tendrá la opción de respaldar hasta el 25% de cada préstamo, una estructura diseñada para conseguir tipos de interés más favorables para clientes que hasta ahora dependían únicamente de su propia calificación crediticia. Huang matizó después, en una publicación en la red social X, que ese apoyo es “limitado, basado en el valor residual” y “sustancialmente menor que otros acuerdos de financiación de computación” existentes en el mercado. Cada una de las seis firmas tomará sus decisiones de préstamo de forma independiente, y los prestatarios deberán emplear arquitecturas de sistemas especificadas por Nvidia, de modo que otra compañía pueda hacerse cargo de la operación si algo saliera mal.

Una factura que ni los hiperescaladores pueden sostener solos

Huang situó el coste de cada gigavatio de infraestructura de IA entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, una cifra que explica por qué ni siquiera los balances de los grandes hiperescaladores bastan para sostener el ritmo de construcción que exige la demanda. Según cifras de Reuters, las grandes tecnológicas invertirán más de 730.000 millones de dólares en IA solo este año, y Morgan Stanley proyecta que la emisión global de deuda vinculada a la IA podría acercarse a los 570.000 millones en 2026, frente a los 236.000 millones emitidos hasta mayo.

El movimiento se suma a otras iniciativas del sector, como la Artificial Intelligence Infrastructure Partnership que BlackRock, Microsoft y el fondo emiratí MGX crearon hace dos años, y que Nvidia también respalda. La diferencia ahora es que el objetivo no se limita a financiar edificios, sino la propia capacidad de cómputo como activo. En paralelo, Nvidia negocia respaldar con hasta 250.000 millones de dólares la capacidad de computación que OpenAI necesita para un macrocomplejo de centros de datos de 10 gigavatios en Ohio, valorado en unos 500.000 millones y desarrollado por SB Energy, filial de SoftBank, además de financiar hasta 350.000 millones en compras de chips para ese mismo proyecto.

La pregunta que no desaparece: ¿demanda real o financiación circular?

El propio planteamiento reabre un debate que lleva meses sobrevolando a la compañía: hasta qué punto la demanda de sus procesadores es independiente de las inversiones y compromisos financieros que Nvidia mantiene con sus propios clientes. La firma ya ha invertido unos 30.000 millones de dólares en OpenAI y negocia financiar compras de chips de esa empresa que podrían alcanzar los 350.000 millones, lo que alimenta las dudas de una parte de los inversores sobre el carácter circular de estas operaciones. Huang ha intentado despejarlas argumentando que el capital procede de inversores institucionales independientes y a largo plazo, que evaluarán por su cuenta la demanda de clientes, la utilización, el flujo de caja y el valor residual de cada proyecto, mientras Nvidia se limita a aportar la plataforma de computación.

No todas las dudas se han disipado y el mercado mantiene preocupación sobre si se está dando una excesiva financiación circular del sector.

El veredicto del mercado: cautela con Nvidia, euforia con sus socios

La reacción bursátil del lunes fue, en sí misma, una lectura del escepticismo latente. Nvidia cerró la sesión con una caída del 2,86%, hasta los 217,55 dólares, después de haber subido un 11,6% la semana anterior —un repunte que había añadido cerca de 562.000 millones de dólares a su capitalización—. Sus nuevos socios financieros, en cambio, celebraron el acuerdo por otra vía: Apollo se anotó un 3,59%, Blackstone un 3,30% y KKR un 1,18%. La conclusión a extraer es clara: de momento ven una oportunidad más nítida de ingresos por comisiones y despliegue de capital para las gestoras que un impacto inmediato sobre las cuentas de una Nvidia que ya cotiza con expectativas muy exigentes.

La banca de inversión, además, ha empezado a traducir el acuerdo en revisiones de valoración. Bank of America reiteró su recomendación de compra y elevó su precio objetivo hasta 350 dólares, argumentando que el acuerdo libera caja que Nvidia puede destinar a una acción que, a su juicio, cotiza “con una valoración significativamente deprimida”. Wells Fargo mantuvo su calificación de sobreponderar con un objetivo de 315 dólares, y resumió el trasfondo estratégico del movimiento: Nvidia “está jugando un juego mucho más grande” que el de un simple proveedor de chips.

El acuerdo también parece haber surtido efecto en el mercado de crédito, ya que los temores sobre el tamaño y la naturaleza circular de las operaciones de financiación de IA habían frenado a los inversores de deuda en las últimas semanas. El nuevo consorcio con las seis gestoras ha servido para atraer capital externo adicional y tranquilizar al mercado, después de que el diferencial de los seguros de impago (CDS) a cinco años de Nvidia se hubiera disparado hasta cerca de 80 puntos básicos, más del doble que en mayo.

Un proyecto que aún debe demostrarse

Pese a la magnitud del titular, el propio anuncio deja claro que se trata de memorandos de entendimiento, no de contratos vinculantes. Quedan por conocerse las condiciones de financiación, el reparto de riesgo por proyecto, el calendario de despliegue y, sobre todo, si estos compromisos preliminares llegarán a materializarse en pedidos reales de chips y centros de datos. Esa transformación dependerá de que se cierre efectivamente la financiación, de que los proyectos ofrezcan retornos adecuados a los inversores y de que los clientes confirmen sus compromisos.

Con este movimiento, Nvidia no solo vende chips: está intentando fundar, junto a los mayores gestores de capital del mundo, un nuevo mercado de crédito construido sobre la potencia de cálculo de la inteligencia artificial. Si la apuesta cuaja, la frase de Huang dejará de ser un eslogan de presentación de resultados para convertirse en la piedra angular de una nueva clase de activo financiero global.

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