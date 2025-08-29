El Ibex 35 pierde los 15.000 puntos

Las principales plazas bursátiles del "Viejo Continente" han registrado retrocesos, arrastradas por unos datos económicos poco alentadores procedentes de Alemania. En agosto, el número de desempleados en el país germano superó los 3,02 millones, lo que supone un incremento de 46.000 personas respecto al mes anterior, alcanzando el nivel más alto en diez años. Además, las ventas al por menor descendieron un 1,5% en julio, quedando por debajo de las previsiones. A esto se suma una inflación ligeramente superior a lo esperado, tanto en términos mensuales como anuales. Como resultado, el Euro Stoxx 50 baja un 0,8% y el DAX 40 pierde un 0,6%.



El índice español retrocede un 0,9%, lo que le hace romper el soporte técnico de los 15.000 puntos. Los inversores optimistas confían en un repunte a corto plazo que evite una corrección más profunda. En el plano corporativo, vuelve a cobrar protagonismo la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell. El banco vasco ha modificado por tercera vez los términos del canje, ajustándolos tras el pago de un dividendo de 0,07 euros por acción por parte de Sabadell. La nueva propuesta incluye una acción nueva de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del banco catalán (anteriormente eran 5,3456). BBVA mantiene su intención de seguir adelante con la operación, aunque no descarta ajustes estratégicos en las próximas semanas para asegurar su rentabilidad. Mientras tanto, las condiciones impuestas por el Gobierno siguen vigentes. En la sesión de hoy, BBVA y Sabadell cotizan en negativo, con descensos del 0,45% y 0,8%, respectivamente.



ACS refuerza su apuesta tecnológica y continúa su expansión en el sector de los centros de datos. Ha adquirido varias instalaciones de energía renovable a Ignis, con el objetivo de garantizar un suministro energético sostenible para sus nuevas infraestructuras digitales. Esta operación se suma a la compra en julio de Segade Saelgo, empresa gallega especializada en líneas eléctricas de alta tensión. Con estas adquisiciones, ACS busca fortalecer su capacidad en el desarrollo de infraestructuras energéticas, clave para atender la creciente demanda derivada de la digitalización industrial.



El oro alcanza un nuevo récord histórico, cotizando en 3.445 dólares tras subir un 0,85%. En Estados Unidos, los mercados abren con pérdidas, destacando el Nasdaq 100 que cae un 1,1%. El índice PCE subyacente, indicador favorito de la Reserva Federal, se sitúa en el 2,9% interanual, en línea con las expectativas. A pesar de ello, persiste la previsión de una bajada de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del 17 de septiembre. Por otro lado, el Bitcoin sufre una corrección del 3,25%, situándose en 108.500 dólares.

