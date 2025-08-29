Bitcoin cae y pone a prueba los 108.000 USD mientras Dogecoin retrocede

Mercado cripto bajo presión: Bitcoin pierde los 110.000 USD El sentimiento en el mercado de criptomonedas se muestra débil hoy, con Bitcoin cayendo por debajo de los 110.000 USD. La principal criptomoneda retrocede más de un 3 %, presionada por la ola vendedora en Wall Street, donde las acciones tecnológicas lideran las caídas. Este escenario genera un efecto contagio en el mercado cripto, donde no solo Bitcoin retrocede, sino también otras criptomonedas relevantes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dogecoin: retroceso a pesar de la asociación con Gucci Uno de los movimientos más comentados del día ha sido el de Dogecoin. A pesar de que la casa de lujo Gucci anunció que aceptará pagos en Dogecoin en tiendas seleccionadas en Estados Unidos, el token cae más de un 3 % en la jornada. Esto refleja la debilidad generalizada del mercado, donde incluso las noticias positivas y de adopción no han sido suficientes para sostener la cotización.

