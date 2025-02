El Ibex 35 por encima de los 13.000 puntos

La jornada en los mercados financieros ha sido principalmente a la baja, con una tendencia bajista que se ha acentuado tras la apertura de Wall Street, pero donde ha destacado una vez más el Ibex 35. A pesar de la volatilidad general, el Ibex 35 ha destacado con avances significativos, situándose entre los principales índices a nivel mundial. Los bancos han sido el principal motor de su buen desempeño, algo llamativo considerando la debilidad económica global. Esta situación podría llevar a los bancos centrales a reducir gradualmente los tipos de interés, una medida que sumado a su comportamiento cíclico debería perjudicar al sector financiero. No obstante, la caída en la rentabilidad de los bonos está favoreciendo a empresas con altos niveles de deuda y elevados dividendos, como Grifols, Cellnex o Ferrovial, o al sector de las utilites. En una semana cargada de presentaciones de resultados, la farmacéutica Rovi ha presentado hoy sus datos sin lograr revertir su tendencia bajista en lo que va del año, mientras que las compañías vinculadas a las materias primas han sido las más afectadas de la sesión. Wall Street sigue de capa caída en este arranque de año En Estados Unidos, los temores sobre el crecimiento económico se han intensificado tras la publicación de nuevos datos macroeconómicos. En particular, la confianza del consumidor ha registrado su mayor caída desde agosto de 2021. La Reserva Federal se encuentra en una posición complicada: por un lado, la inflación sigue siendo una amenaza, pero, por otro, los indicadores económicos reflejan una desaceleración. Además, el expresidente Donald Trump ha intensificado sus críticas, exigiendo una reducción de los tipos de interés, lo que añade presión a la Fed. Como consecuencia, los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído a su nivel más bajo desde mediados de diciembre. A nivel empresarial, las grandes tecnológicas han entrado en una fase de corrección, con caídas superiores al 10% desde sus máximos de diciembre. Tesla ha sido la más afectada de la jornada, golpeada por la drástica caída en sus ventas en Europa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas de semiconductores sufren ante las disputas comerciales En el ámbito europeo, las nuevas restricciones que Donald Trump pretende imponer a China para frenar su desarrollo tecnológico y militar han afectado negativamente a compañías de semiconductores como la holandesa ASML y la suiza STMicroelectronics. Mientras tanto, el sector de defensa sigue en auge. Circulan rumores sobre la posible creación de un fondo de hasta 200.000 millones de dólares en Alemania para fortalecer la industria, mientras que Reino Unido planea aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 3% del PIB. El Bitcoin ante una de sus peores sesiones de los últimos tiempos En el mercado de materias primas, la incertidumbre sobre el crecimiento global está provocando fuertes caídas en los precios, lo que sugiere una posible reducción en la demanda futura. El oro también ha sufrido una notable depreciación, afectado por los temores a una guerra comercial y la inestabilidad derivada de las políticas arancelarias de Trump. En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin atraviesa una de sus peores sesiones del año, con un desplome del 8%. La huida de los inversores de los activos de mayor riesgo ha sido aún más evidente en Ethereum, que se ha visto castigado por un reciente hackeo que ha afectado a la segunda criptomoneda más importante.

