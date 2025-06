Resumen diario: El dólar cae en medio de tensiones comerciales; las acciones en EE. UU. suben con cautela tras un IPP más moderado (12.06.2025)

Los índices de EE. UU. se recuperan con cautela de las caídas de ayer, en respuesta a una inflación del productor inferior a lo esperado y a comentarios positivos (aunque vagos) de Donald Trump sobre las negociaciones con China ( DJIA: +0,15 %, S&P 500: +0,35 %, Nasdaq: +0,35 % ). La excepción fue el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 , que amplió sus pérdidas en otro 0,4 % .

Donald Trump volvió a criticar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por mantener los tipos de interés sin cambios. Según Trump, la inflación ya es suficientemente baja y un recorte de dos puntos porcentuales en las tasas podría ahorrar al presupuesto federal unos 600.000 millones de dólares anuales en pagos de intereses.

Las acciones de Oracle se dispararon hoy más de 13 % tras la publicación de sus resultados. La compañía superó las expectativas del mercado tanto en beneficios como en ingresos. Su segmento de nube de mayor crecimiento subió 52 % interanual , generando 3.000 millones de dólares en ingresos.

Tras el desastre aéreo de Air India, las acciones de Boeing cayeron más de 4 % . Un Boeing 787 se estrelló poco después del despegue cerca de la ciudad de Ahmedabad. A bordo viajaban 242 pasajeros .

La inflación del IPP de EE. UU. subió 0,1 % en mayo, en línea con lo esperado, lo que sitúa la tasa anual en 2,6 % , mientras que la lectura subyacente cayó más de lo previsto, hasta el 3 % (previsión: 3,1 %, anterior: 3,2 %). La cifra principal más alta se debió principalmente a un aumento de márgenes en el sector servicios.

Las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron estables esta semana en 248.000 (previsión: 242.000 ).

Los mercados europeos cerraron en su mayoría en baja. El DAX de Alemania fue el más afectado, con una caída de más del 0,7 % . El FTSE MIB de Italia perdió 0,3 % y el índice amplio STOXX Europe 600 , también 0,3 % . El sentimiento fue algo más positivo en Francia, donde el CAC 40 cayó solo alrededor del 0,1 % .

El mercado de bonos registró fuertes ganancias hoy. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. retrocedieron hasta el 4,35 % , mientras que los rendimientos alemanes cayeron por debajo del 2,5 % . Estos movimientos reflejan una preferencia por activos más seguros en medio de una inflación más moderada y tensiones geopolíticas persistentes en Oriente Medio.

En el mercado de divisas: el dólar sigue cayendo debido a la incertidumbre persistente sobre la conclusión oficial de las negociaciones comerciales tras el Día de la Liberación ( US Dólar Index: -0,7 % ). Las divisas refugio como el franco suizo (USD/CHF: -1 %) , el euro (EUR/USD: +0,8 %) y el yen (USD/JPY: -0,7 %) se fortalecen. El dólar canadiense borró todas sus pérdidas tras la victoria de Trump en las elecciones ( USD/CAD: -0,5 % hasta 1,36 ).

En el mercado de metales preciosos, el oro se fortalece levemente, subiendo 0,8 % hasta unos 3.382 dólares por onza . La plata se mantiene estable, mientras que el platino muestra una fuerte subida del 2,4 % .

El Bitcoin cae ligeramente hoy un 0,6 %, y el Ethereum retrocede casi un 2 %.

