El Ibex 35 reacciona a la Paz en Oriente Medio y rompe los 19.000 puntos

El Ibex 35 se anota sólidas subidas en la jornada de hoy y por momentos rompe los 19.000 puntos. La paz en Oriente Medio tiene importantes implicaciones positivas para los mercados y los inversores ya descuentan la firma de este viernes 19 de junio para la apertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, las alzas se han moderado desde la apertura, lo que puede implicar que los inversores no confían en una caída instantánea de los precios del petróleo. Todavía se tienen que restablecer las rutas y volver a los niveles de producción anteriores al conflicto.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Fluidra son las más alcistas de la sesión, aunque tenemos subidas generalizadas y muchas de ellas por encima del 3%. La paz ya tiene efecto positivo en la mayoría de empresas del Ibex, aunque algunas de las que más expuestas estaban no están repuntando tanto como podría haberse esperado. Hablamos de IAG o ArcelorMittal. Sin embargo, durante las últimas semanas ya habíamos visto rebotes porque el mercado descontaba este acuerdo de paz desde hace tiempo. En cualquier caso, esto no significa que la tendencia pueda continuar y que esto sea positivo a nivel de resultados empresariales. Aunque los precios del crudo no lleguen en el corto plazo a los precios anteriores a la guerra, las caídas pueden suponer una menor presión en los márgenes de estas compañías. Además, puede rebajar también la tensión en los tipos de interés y por tanto en la demanda de crédito.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Repsol son las que más caen en la jornada. El motivo es el descenso de los precios del petróleo. Además, Repsol era una de las acciones que se usaban como refugio contra la guerra porque se beneficia de precios altos del petróleo. Sin embargo, los próximos resultados de la compañía deberían ser buenos porque los precios del crudo se han mantenido elevados durante la mayor parte del trimestre.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.