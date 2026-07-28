Apertura americana: Venta más profunda y recuperación del sector SaaS

Conclusiones clave Los futuros de Wall Street muestran un comportamiento mixto, con el US100 liderando las caídas mientras el US30 avanza

muestran un comportamiento mixto, con el liderando las caídas mientras el avanza Las compañías de SaaS destacan al alza, mientras que el sector de semiconductores continúa bajo presión tras resultados corporativos

destacan al alza, mientras que el sector de continúa bajo presión tras resultados corporativos El mercado estará atento al dato de confianza del consumidor y a los inventarios de petróleo del API, que podrían generar volatilidad

Por el momento, el mercado sigue atrapado en una red de señales de precios contradictorias, riesgos e incertidumbre. El conflicto en Medio Oriente se encuentra actualmente en una fase de desescalada, las empresas tecnológicas mantienen al mercado en tensión antes de la temporada de resultados y muchos inversionistas se preguntan hasta qué punto el nuevo presidente de la Reserva Federal seguirá los patrones establecidos durante años, a pesar de haberlos rechazado abiertamente. En la Apertura de Mercado en EE.UU., los futuros del US500 caen alrededor de un 0,3%. El US100 muestra un desempeño aún más débil, retrocediendo cerca de un 1,5%. En cambio, el US30 presenta un mejor comportamiento, con un avance aproximado del 0,5%. Dentro del índice tecnológico NASDAQ100, las compañías de SaaS destacan con fuertes ganancias, lideradas por Shopify y Workday. Por otro lado, las acciones de semiconductores y memorias continúan bajo presión. Noticias corporativas Applied Digital (APLD.US): El proveedor de infraestructura digital, centrado principalmente en criptomonedas , presentó resultados muy por encima de las expectativas del mercado, pasando de una pérdida de BPA de 0,04 dólares a una ganancia de 0,19 dólares . Los ingresos alcanzaron los 258 millones de dólares , más del doble de la estimación de consenso. La acción sube más de un 5% .

El proveedor de infraestructura digital, centrado principalmente en , presentó resultados muy por encima de las expectativas del mercado, pasando de una pérdida de de a una ganancia de . Los ingresos alcanzaron los , más del doble de la estimación de consenso. La acción sube más de un . Amkor Technology (AMKR.US): El fabricante de semiconductores cae más de un 10% tras su presentación de resultados y una previsión de ventas inferior a las expectativas del mercado.

El fabricante de cae más de un tras su presentación de resultados y una previsión de ventas inferior a las expectativas del mercado. Carrier Global (CARR.US): El proveedor de soluciones de climatización (HVAC) retrocede más de un 4% después de publicar unos resultados del segundo trimestre de 2026 decepcionantes.

El proveedor de soluciones de retrocede más de un después de publicar unos resultados del decepcionantes. Coca-Cola (KO.US): El conglomerado de alimentos y bebidas publicó sus resultados del segundo trimestre de 2026 . La compañía presentó un BPA superior a las expectativas ( 0,97 dólares frente a 0,93 dólares ) y la dirección elevó su previsión de crecimiento orgánico para todo el año hasta el 5% . Las acciones avanzan alrededor de un 3% .

El conglomerado de alimentos y bebidas publicó sus resultados del . La compañía presentó un superior a las expectativas ( ) y la dirección elevó su previsión de crecimiento orgánico para todo el año hasta el . Las acciones avanzan alrededor de un . S&P Global (SPGI.US): La empresa de análisis y consultoría cae más de un 5% después de que los resultados del segundo trimestre de 2026 decepcionaran claramente a los inversionistas en términos de rentabilidad (4,83 dólares frente a 5,02 dólares). Datos macroeconómicos Media hora después de la apertura del mercado se publicará el dato de confianza del consumidor del Conference Board . El consenso del mercado espera un aumento hasta 92,1 .

. El consenso del mercado espera un aumento hasta . Poco después del cierre de la sesión en Estados Unidos, se publicará el informe semanal de inventarios de petróleo crudo del API. Actualmente, el mercado descuenta una caída de aproximadamente 1,35 millones de barriles, frente al aumento previo de 2,6 millones de barriles.

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