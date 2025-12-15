El Ibex 35 recupera los 17.000 puntos

Los principales índices europeos avanzan en una semana condicionada por la reunión del BCE de este jueves, en la que se prevé que la institución mantenga sin cambios los tipos de interés (2% en la facilidad de depósito y 2,15% como tipo de referencia). El Ibex 35 destaca entre los selectivos más alcistas de la jornada, con un incremento del 1,2% que le permite volver a situarse por encima de los 17.000 puntos.

Telefónica, la más bajista del Ibex 35

Telefónica encabeza las caídas del Ibex 35 (-1,5%) en la sesión previa a su fecha exdividendo. El pago se efectuará el próximo 18 de diciembre y corresponde al segundo dividendo de 2025, ambos de 0,15 euros brutos por acción. En el lado opuesto, Acciona Energía sube un 2,7% tras comunicar la venta del 49% de su portfolio de plantas solares en Estados Unidos, junto con la desinversión total de dos parques eólicos en México. La operación conjunta asciende a unos 1.000 millones de dólares.



En Wall Street, los principales índices comienzan la sesión con un comportamiento que mejora progresivamente, y el S&P 500 se mueve en positivo a mitad de la jornada. Nvidia vuelve a centrar la atención después de que el gobierno chino trasladara a Estados Unidos que sus chips no servirán como herramienta de negociación en las relaciones comerciales, tal y como pretende la administración Trump. China apostará por desarrollar tecnología propia en lugar de depender de productos estadounidenses que podrían volverse en su contra.



El Bitcoin se mantiene un 45% por debajo del máximo alcanzado en octubre (126.000 dólares), tras una sesión en la que retoma la tendencia bajista. Las expectativas de posibles recortes de tipos en 2026 por parte de una Reserva Federal que afrontará un cambio de presidencia no son suficientes para impulsar de nuevo el precio de la criptomoneda. Además, los volúmenes de negociación al contado continúan reduciéndose y el mercado cripto en general muestra señales de agotamiento de la demanda después de dos años de fuertes revalorizaciones.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

