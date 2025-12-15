Último día para cobrar el dividendo de Telefónica

Nuevo dividendo de Telefónica. La teleco, que en estos momentos se encuentra negociando un ERE con sus sindicatos que afectará a unos 5.000 trabajadores, repartirá este jueves su segundo dividendo del año, con el que completa su política de retribución al accionista para este ejercicio. Mañana será la fecha ex-dividend de esta retribución, por lo que hoy es el último día para comprar acciones de Telefónica con derecho a este dividendo. ¿Cuáles son las claves?

El dividendo de Telefónica tendrá una rentabilidad del 4%

En concreto, el dividendo de Telefónica repartirá 0,15 euros brutos por titulo, lo que, teniendo en cuenta la cotización del valor, que en estos momentos fluctúa en torno a los 3,69 euros, supone una rentabilidad por dividendo del 4%. Este diviendo representa el segundo pago de la retribución aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Junta, que acordó la distribución de un dividendo en efectivo con cargo a reservas de libre disposición mediante el pago de un importe bruto fijo de 0,30 euros durante el año 2025 que se repartiría en dos partes proporcionales.

El primer pago de este dividendo se realizó el 19 de junio de 2025, mientras que el segundo se ejecutará este jueves 18 de diciembre. Si se tienen en cuenta los dos tramos del abono del 2025, la rentabilidad del dividendo sería del 8%.

Mañana es la fecha exdividendo de Telefónica, por lo que las acciones de la compañía cotizarán con descuento de este reparto.

En estos momentos, las acciones de Telefónica están retrocediendo 8 décimas, mientras que durante el 2025 acumulan una bajada en bolsa del 7,3%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica (TEF1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.