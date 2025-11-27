Último día para poder optar al dividendo de Bankinter

Hoy es el último día para poder comprar acciones de Bankinter con derecho a percibir el próximo dividendo de 0,3012 euros brutos por acción, pagadero el próximo martes 2 de diciembre. Hace una semana la entidad bancaria confirmó este abono, en lo que supone el segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025 con los que distribuirá 269,6 millones de euros. Bankinter pagó un primer dividendo de 0,15 euros brutos el pasado 25 de junio. Sumando los dos repartos, distribuye 0,45 euros brutos por acción, con un desembolso total de 404,4 millones de euros.

Mañana es la fecha exdividendo de Bankinter, por lo que sus acciones cotizaran con el descuento asociado a este reparto. La rentabilidad por dividendo asciende al 2,16%, con el título de Bankinter fluctuando en los 13,89 euros.

Cotización de Bankinter

Fuente : Plataforma de XTB

La acción de Bankinter retrocede hoy 4 décimas mientras que durante el 2025 se apunta una subida en bolsa del 83,5%.

¿Cómo comprar acciones de Bankinter?

