Las acciones de Indra se dan la vuelta por la proximidad del acuerdo de paz

Indra se da la vuelta y apunta a cerrar la sesión con bajadas. Las acciones de la cotizada española del sector defensa empezaron la sesión con una subida del 1,6%, y actualmente corrigen un 1,25% debido a la mayor proximidad de la firma de un acuerdo marco de paz en la guerra de Ucrania. Precisamente este país aún no ha publicado una lista oficial de puntos aceptados, pero sí ha deslizado los bloques del plan que respalda. Ucrania también indica que puntos del plan deja abiertos, con una firme voluntad de eliminarlos o modificarlos.

Marco general del plan de paz

Ucrania ha aceptado trabajar sobre el nuevo marco revisado de 19–20 puntos, distinto del borrador de 28 puntos más favorable a Moscú, y declara que respalda la “esencia” o los “términos básicos” de ese esquema. Eso implicaría seguir negociando sobre ese texto como base, con la idea de que los asuntos más sensibles (territorio, alcance de la OTAN y tamaño del ejército) se cierren directamente entre Zelenski y Trump.

Alcance de la OTAN y seguridad de Ucrania

Kiev acepta el principio de mantener la soberanía y existencia del Estado ucraniano bajo un acuerdo internacionalmente garantizado, con un paquete de garantías de seguridad lideradas por EE. UU. como condición central del acuerdo.

Ucrania estaría dispuesta a asumir alguna fórmula de renuncia práctica a la adhesión inmediata a la OTAN a cambio de fuertes garantías de defensa, condición que se fijaría en el nuevo plan revisado. De igual modo, en esta versión se suavizan los límites al tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas, con Ucrania aceptando ese nuevo enfoque más flexible sobre su ejército, sin recortes tan duros como los planteados inicialmente.

Kiev acepta también que no haya presencia permanente de tropas occidentales en su territorio, siempre que esto no impida rotaciones, entrenamiento o cooperación defensiva dentro de las nuevas garantías que se acepten.

Líneas del frente ucraniano

Ucrania empieza a aceptar que el alto el fuego y un futuro arreglo territorial se negocien sobre la base de las líneas actuales del frente, con fórmulas de zonas desmilitarizadas y mecanismos diplomáticos para intentar recuperar a largo plazo ciertas áreas, pero rechaza por ahora un lenguaje que suponga ceder formalmente todo el Donbás y Crimea como en el borrador previo de 28 puntos. El foco de su aceptación está más en el paquete de seguridad y en congelar la guerra que en aprobar ya una lista cerrada de concesiones territoriales, que siguen siendo el principal capítulo del acuerdo por cerrar.

