El Ibex 35 roza los 16.400 puntos

El Ibex 35 inicia diciembre con mejor desempeño que sus homólogos europeos. El selectivo español avanza una décima, pese al retroceso de Indra (-3%), que se convierte en el valor más castigado de la jornada. La compañía se ve afectada por la decisión de sus consejeros independientes, quienes han solicitado una nueva valoración de EM&E, su división de defensa electrónica. Como consecuencia, la compra de esa participación, prevista inicialmente para cerrarse antes de finales de 2025, se pospone hasta 2026. Los consejeros cuestionan el precio, el impacto futuro del negocio y los posibles conflictos de interés, y consideran más prudente asumir ahora el coste de una nueva due diligence que arriesgarse a pagar de más en una operación tan delicada. Por su parte, Fluidra también figura entre los peores valores del índice (-2,4%), tras ajustar el pago de su próximo dividendo de 0,3 euros brutos por acción, que se abonará el miércoles 3 de diciembre.



En el lado positivo, Repsol sube un 1,35%, impulsada por la mejora de las recomendaciones de varias firmas de análisis y por el repunte del precio del crudo. El mercado petrolero se ve respaldado por la decisión de la OPEP+ de mantener los actuales límites de producción hasta 2026. Además, la organización ha aprobado un sistema para medir la capacidad máxima de producción de cada país miembro, que servirá de base para fijar cuotas a partir de 2027.



Desde un punto de vista estacional, diciembre suele ser favorable para los inversores alcistas, ya que históricamente es uno de los mejores meses para el S&P 500. No obstante, la debilidad global de los mercados se refleja en las caídas iniciales del S&P 500 (-0,4%) y del Nasdaq 100 (-0,5%). El oro avanza tres décimas hasta los 4.235 dólares, beneficiándose del traslado de capital hacia activos refugio. En contraste, el Bitcoin se desploma un 7,5%, hasta los 84.300 dólares, tras haber registrado en noviembre su peor mes desde 2021. El descenso de Ethereum es aún más acusado, con una corrección del 10% en un solo día hasta los 2.725 dólares. La creciente aversión al riesgo golpea con fuerza al mercado de criptomonedas, donde se intensifica la toma de beneficios por parte de los grandes inversores.

