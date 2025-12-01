El Dax 40 retrocede un 1,2% ante las caídas del sector industrial europeo

Los índices europeos entran en diciembre con una fuerte dosis de pesimismo, ya que la renovada preocupación por la posible burbuja de la IA impulsa la toma de beneficios a nivel mundial. En paralelo, las conversaciones de paz en Ucrania lastran a los principales actores industriales de la región.

Además de las "productivas" conversaciones de paz, como indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la caída generalizada de la base industrial europea se puede atribuir a un PMI manufacturero inferior al esperado. La mayoría de las economías más grandes de la UE, incluida España, con un rápido crecimiento, registraron cifras inferiores a las esperadas.

El Dax 40 (-1,25%) es el que peor rendimiento ofrece dentro de los selectivos europeos, con más de la mitad de las acciones del índice cotizando en números rojos y cinco empresas cayendo por encima del 2% (Airbus, Rheinmetall, Infineon, MTU Aero y Siemens Energy). El Cac 40 (-0,7%), el FTSE MIB italiano (-0,9%) y el Ibex 35 (-0,5%) cotizan también en números rojos.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Entre los sectores del Stoxx 600, el industrial es el más afectado, ya que las conversaciones de paz en Ucrania lastran las acciones de defensa y generan incertidumbre sobre la política de la UE, que se ha basado en el gasto en defensa para impulsar el crecimiento económico. Las acciones inmobiliarias también registran fuertes caídas, especialmente en el Reino Unido, ya que el sector enfrenta un panorama más sombrío tras las medidas del impuesto a la propiedad anunciadas en el Presupuesto británico de 2026. Por el lado positivo, sectores defensivos como los bienes de consumo y la salud se están beneficiando de la aversión al riesgo.

Euro Stoxx 600 por sectores

Cotización del Dax 40

El Dax 40 cae por debajo de las tres medias móviles exponenciales clave (EMA10, EMA30, EMA100), borrando las subidas recientes. La incapacidad del índice para superar la EMA100 podrían desencadenar una corrección más profunda. El RSI se mantiene en territorio neutral, lo que deja margen tanto para un rebote como para nuevas caídas. Sin embargo, para que se afiance una tendencia bajista sostenida, el Dax 40 necesitaría romper por debajo del nivel psicológico de 23.000, lo que podría ser complicado dada la estacionalidad típicamente positiva de diciembre.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Dax 40?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40 como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.