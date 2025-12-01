El Nasdaq 100 retrocede 6 décimas en la apertura

La apertura de Wall Street refleja el aumento de la aversión sobre los activos de riesgo. Esta corrección bursátil se produce tras un final del mes de noviembre muy positivo en bolsa. Desde un punto de vista técnico, la estacionalidad favorece a los alcistas, ya que estadísticamente diciembre es uno de los mejores meses del año para el S&P 500. Por su parte, el Nasdaq 100 corrige un 0,6% en estos momentos.
Cotización del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 frena su tendencia alcista y se sitúa en la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil de las Bandas de Bollinger de las últimas 14 sesiones. Mantenerse por encima de esta zona a medio plazo podría sentar las bases para que la tendencia continúe.
Fuente : Plataforma de XTB
Empresas más destacadas del Nasdaq 100
Leggett & Platt : Las acciones del fabricante de componentes para muebles suben un 14,5% tras recibir una oferta pública de adquisición no vinculante de Somnigroup International, que valora la compañía en 12 dólares por acción. Con el impulso de hoy el precio por título se sitúa a 0,25 dólares de esta valoración.
Synopsys : El precio de sus acciones sube un 5,3% tras el anuncio de una alianza estratégica a largo plazo con Nvidia y una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares en acciones de Synopsys a un precio de 414,79 dólares por acción, lo que el mercado interpreta como una sólida confirmación del papel de la compañía en la cadena de valor de la IA.
Nvidia : A pesar del anuncio de una gran inversión en Synopsys, las acciones de Nvidia caen un 1,2% tras una leve recogida de beneficios en medio de las dudas por la burbuja sobre la IA.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Fuente : Plataforma de XTB
