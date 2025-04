El Ibex 35 salva los 13.300 puntos a la espera de Donald Trump

Los principales mercados mundiales han vivido una jornada de transición antes de uno de los eventos clave que marcarán su evolución en los próximos meses. Pocas veces una decisión ha generado tanta incertidumbre en la economía global como la que se espera esta noche, cuando Donald Trump anuncie los temidos aranceles recíprocos.

El Ibex 35, que comenzó el día con cierto optimismo, fue perdiendo fuerza progresivamente, aunque logró conservar los 13.300 puntos alcanzados en la sesión anterior. Entre los sectores con mejor desempeño destacan las compañías vinculadas al turismo, que se recuperan gracias a la caída del precio del petróleo. También encontrampos una sesión alcista entre las utilities, que podrían atraer a los inversores debido a su carácter defensivo, sus atractivos dividendos y su escasa exposición al comercio internacional, actualmente envuelto en gran incertidumbre. No obstante, la gran protagonista del día fue la farmacéutica Grifols, impulsada por rumores de que Brookfield podría haber retomado negociaciones para lanzar una OPA sobre la compañía. Sin embargo, el éxito de esta operación parece poco probable, dado que los accionistas mantienen unas expectativas muy elevadas, reforzadas por los recientes buenos resultados financieros de la empresa, especialmente en generación de caja. En el extremo opuesto, Repsol sufrió pérdidas debido al descenso en el precio del barril de crudo, además de verse afectada por la revocación del permiso de EEUU para exportar petróleo venezolano. Las empresas con un perfil más cíclico, como los bancos o aquellas relacionadas con materias primas, también registraron caídas debido a la preocupación por el impacto que los aranceles puedan tener en el crecimiento económico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tesla lastra a los índices en EEUU Mientras tanto, en Wall Street, los inversores siguen con atención cualquier pista sobre la magnitud del conflicto arancelario y sus posibles repercusiones en la economía y los beneficios empresariales. Los mercados de opciones anticipan que el S&P 500 podría moverse alrededor de un 1,1% en cualquier dirección el jueves tras conocerse el anuncio. Además, el índice de volatilidad superó los 23 puntos, señal de un creciente nerviosismo entre los inversores. La nota positiva del día vino del sector privado, donde la contratación se aceleró el mes pasado tras un febrero marcado por condiciones climáticas adversas en algunas zonas de EE.UU. Por el lado empresarial, Tesla continúa en caída. Las ventas de vehículos se redujeron un 13% en el último trimestre, alcanzando su nivel más bajo en casi tres años, en parte por las interrupciones sufridas a principios de año para reorganizar su producción. Además, la empresa enfrenta las crecientes críticas internacionales hacia Elon Musk. Europa y el oro pendientes de los aranceles En Europa, el optimismo de la sesión anterior desaparece, con los inversores centrados en los próximos aranceles de Trump. El DAX alemán, especialmente sensible a las barreras comerciales, se encuentra entre los índices más afectados. Destaca la caída de Rheinmetall, golpeada por la aversión al riesgo en el mercado. Ante la incertidumbre, la Unión Europea estaría preparando un paquete de medidas para proteger a los sectores que puedan verse más perjudicados por las restricciones comerciales de EE.UU.



En el mercado de materias primas, el oro sigue su ascenso y continúa marcando máximos históricos, impulsado por la incertidumbre en torno a los aranceles y la baja rentabilidad de los bonos. Mientras tanto, el Bitcoin se mantiene por encima de los 85.000 dólares, aunque el actual clima de aversión al riesgo podría provocar una corrección a corto plazo, presentando una posible oportunidad de inversión a largo plazo.



En cualquier caso, el anuncio de los aranceles podría no ser el evento más relevante de la semana. El viernes se publicarán los datos de empleo en EE.UU., y si la cifra de nuevos puestos de trabajo se sitúa por debajo de los 100.000, el mercado podría experimentar una fuerte oleada de ventas.

