El Ibex 35 salva una sesión teñida de rojo

Jornada marcada por la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de la agencia Moody 's, que se une a las otras dos grandes agencias de calificación (S&P y Fitch) en su “downgrade” sobre la nueva emisión de deuda americana.

El foco se centra en el implacable aumento de la deuda federal, dado que entre 2012 y 2024 el ratio de deuda americana sobre el PIB ascendió del 70% al 98%. Los costes del servicio de la deuda también están aumentando, como se refleja en el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El presidente Trump persigue una reducción de la deuda mientras presiona semanalmente a Powell para que reduzca los tipos de interés. Sin embargo, las medidas de su administración no están dando sus frutos, y el déficit presupuestario de 2025 supera en 210.000 millones de dólares el de 2024. Moody 's pronostica que la deuda estadounidense alcanzará el 134% del PIB antes de 2035.



Por otro lado, durante la sesión asiática conocíamos una batería de datos provenientes de China que apuntan a un débil consumo interno, lo que aleja el objetivo del 5% de crecimiento anual del PIB, pese a la rápida industrialización que vive el país y su prometedora expansión en sectores del futuro como renovables, semiconductores y extracción de tierras raras. La reacción en los mercados no se ha hecho esperar, con caídas generalizadas en los selectivos en Asia y Europa.



En el caso particular del Ibex 35, la cotización ha ido de menos a más, con un arranque en rojo que ha dado paso a un alza del 0,3% y 23 de los 35 valores cerrando en positivo. En la cabeza del selectivo está Indra (+1,8%), en pleno auge expansionista de la inversión en armamento y defensa en toda la UE. Por el lado contrario, Solaria protagoniza el farolillo rojo de la tabla (-2,4%) acompañada de Acciona, tras conocer la rebaja en su precio objetivo, que se une a las recientes polémicas con las renovables en España.



Nuevo impulso en la onza de oro (+1,3% intradía) que le permite escalar hasta los 3.230 dólares, motivado por las nuevas incertidumbres que se ciernen sobre la economía americana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.