Nippon Steel ofrece 14.000 millones de dólares por US Steel

Nippon Steel ha propuesto invertir 14.000 millones de dólares en las operaciones de US Steel, según Reuters, incluidos 4.000 millones para una nueva acería, mientras busca la aprobación de la administración Trump para su oferta de adquisición. Con esta nueva oferta, Nippon Steel aumenta significativamente su compromiso de inversión desde una propuesta inicial de 1.400 millones de dólares, antes de la fecha límite del 21 de mayo para la revisión nacional de seguridad. El presidente Trump tendrá 15 días para decidir sobre la fusión de 14.900 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump y Biden, en contra del acuerdo con Nippon Steel Tanto Trump como el expresidente Biden se han opuesto al acuerdo, argumentando que US Steel debería seguir siendo de propiedad estadounidense. La administración de Biden bloqueó la transacción en enero por razones de seguridad nacional. El vicepresidente de Nippon Steel, Takahiro Mori, se reunió recientemente con funcionarios estadounidenses en Washington para avanzar en el acuerdo, que contempla una cláusula de penalización de 865 millones de dólares si fracasa. Cotización de las acciones de US Steel La acción cotiza por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días. Los alcistas intentarán recuperar impulso y empujar el precio por encima de las SMAs de 50 y 30 días. Los bajistas, por su parte, podrían intentar llevarlo hacia la SMA de 100 días. El índice RSI muestra una divergencia bajista, marcando máximos más bajos, mientras que el MACD también presenta una tendencia descendente.

