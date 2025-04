El Ibex 35 salvado por las utilities

Las bolsas mundiales experimentan un desplome histórico en la jornada de hoy, reflejando el impacto de los aranceles anunciados ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Ibex 35 no escapa a estas caídas, aunque se mantiene como uno de los índices europeos con mejor desempeño. Los sectores más sensibles al ciclo económico han sido los más castigados del día. La desaceleración en el crecimiento económico, que podría traducirse en menor actividad y en una posible reducción de tipos de interés por parte del BCE para contrarrestarla, ha provocado una caída en la cotización de los bancos. También las compañías del Ibex 35 vinculadas a las materias primas han sufrido ante la expectativa de una menor demanda global. A su vez, firmas del sector consumo discrecional y turismo, como IAG, registran importantes retrocesos. En contraste, las utilities han destacado con fuertes subidas gracias a su carácter defensivo, su reducida exposición al comercio internacional y su atractivo en términos de dividendos. La rentabilidad de los bonos ha caído debido a la reubicación de los inversores desde la renta variable hacia la renta fija, lo que ha beneficiado a empresas del Ibex 35 con altos niveles de endeudamiento como Cellnex o Telefónica. De manera similar, el sector inmobiliario ha repuntado, ya que la expectativa de tipos más bajos podría favorecer su actividad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EEUU el principal perjudicado de los aranceles En Wall Street, el S&P 500 ha arrancado la sesión con una de sus peores aperturas históricas. Más del 90 % de sus compañías cotizaban a la baja antes de la apertura del mercado, y más de la mitad de sus valores sufrían caídas de al menos un 2 %, en un contexto difícil de revertir en el corto plazo. La decisión de Trump de imponer un arancel mínimo del 10 % a todas las importaciones estadounidenses, junto con tarifas adicionales para grandes socios comerciales como China, Japón y la Unión Europea, ha intensificado drásticamente la guerra comercial. Ante las amenazas de represalias por parte de China y la UE, los inversores han optado por activos refugio, lo que ha llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a su nivel más bajo en más de cinco meses. A nivel corporativo, las tecnológicas han liderado las pérdidas, con Apple cayendo debido a su alta dependencia de la producción en Asia. También Nike ha sufrido un severo castigo bursátil, ya que gran parte de su fabricación se encuentra en Vietnam, país que enfrentará un arancel del 46 % a partir del sábado. En Europa, el impulso alcista de las últimas semanas podría revertirse en el mediano plazo. Índices como el DAX alemán o el CAC francés, más expuestos a las exportaciones hacia EE.UU., han registrado descensos significativos en la jornada. Los sectores relacionados con el consumo, el lujo y la tecnología han sido los más afectados por las restricciones comerciales impuestas por EE.UU. El petróleo se hunde más del 5% En cuanto a las materias primas, ni siquiera la fuerte caída del dólar, que ha sufrido su mayor retroceso en tres años, ha logrado impulsar sus precios al alza. Las pérdidas han sido especialmente marcadas en el petróleo, en un momento en el que la combinación de mayor oferta y menor demanda presiona aún más los precios a la baja. Incluso el oro ha registrado un retroceso notable en la sesión de hoy, aunque este movimiento podría ser temporal, ya que los inversores suelen vender activos que han generado mayores beneficios. Sin embargo, la expectativa de una inflación al alza y la incertidumbre global podrían dar nuevo impulso al metal precioso en las próximas semanas.

